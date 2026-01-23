Alūksnē startē divu dienu rallija festivāls!

Sagatavojiet siltākos zābakus un termosus – Alūksne ir gatava jaudīgam rallija sezonas startam! Šovakar pilsēta kļūs par Baltijas ziemas autosporta sirdi, tiks atklāta Latvijas un Igaunijas rallija čempionāta sezona – rallijs “Alūksne”. Astoņi tehniski izaicinoši ātrumposmi, divas dienas un nebeidzams adrenalīns. Divi gari nakts pārbaudījumi piektdienas vakarā un izšķirošais sešu posmu maratons sestdien.
Šovakar visus interesentus organizatori aicina uz Dārza ielu 11 (uz laukumu pie administratīvās ēkas), kur no 17.00 sāksies rallija atklāšanas ceremonija. Pēc amatpersonu uzrunām 17.30 trasē dosies sporta automašīnas, kuras startēs pirmajos divos nakts posmos. Droši nākam apskatīt skaistos un jaudīgos auto, varam fotografēt un filmēt. Pasākumu vadīs rallija personība Oskars Kaņeps- Kalniņš – iepazīstinās skatītājus ar braucējiem un būs īsas intervijas. Organizatori sadarbojas ar Alūksnes un Apes novada fondu, un pasākuma laikā būs iespēja ziedot naudu “džipam” Ukrainas aizstāvjiem. Ziedot “džipam” varēs arī rallija izskaņas ballītē sestdienas vakarā Alūksnes alus biznesa stacijā, kurā iegriezīs jaudīgas dejas ar fantastisku elektronisko mūziku, ar nu jau labi zināmu, lielisku DJ kompāniju.
Būs aizraujošas cīņas
Alūksnes rallijam šogad pieteikušās gandrīz 100 ekipāžas, kas ir viens no lielākajiem sportistu skaitļiem šī rallija vēsturē. Dalībnieki būs no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Polijas un Somijas. Kā pirmie sacensībās dosies Latvijas šī brīža ātrākā ekipāža Mārtiņš Sesks/Renārs Francis (SRT PROTO 02), bet saglabājot WRC sacensībās esošo 22 numuru, netrūks arī stipru konkurentu no kaimiņu valstīm, kuri centīsies mūsu vadošajam duetam sastādīt nopietnu konkurenci, jo tehnika būs līdzīga un tamdēļ visu izšķirs meistarība un vēlme uzvarēt. Nākamās piecas ekipāžas startēs ar Rally2/R5 tehniku. Starp dalībniekiem būs arī ERČ braucējs Filips Alens, kuram šis būs pirmais ziemas rallijs. Ar ceturto starta numuru trasē dosies ātrais igaunis Karls Martins Volvers, kurš debitēs pie Toyota GR Yaris Rally2 stūres.
Ar sesto numuru trasē dosies 2025. gada LRČ5 klases čempions Ralfs Sirmacis, kuram šajā posmā stūrmanis būs Māris Kulšs (Mitsubishi Lancer Evo VIII). Aiz viņiem
– Jānis Vorobjovs/Artūrs Žeibe (Mitsubishi), Kalvis Blūms/Raimonds Zeiļuks (Mitsubishi Lancer Evo), Edijs Bergmanis/Ivo Pūķis (Mitsubishi Lancer Evo IX) u.c.
“Daļa sportistu Alūksnē ir ieradušies jau no pirmdienas, dzīvo šeit visu nedēļu, tās nav tikai divas sacensību dienas, turklāt sportisti iepriekšējās nedēļās mūsu novadā aizvadīja arī treniņus. Tāpēc priecājamies, ka varam runāt par lielāku ekonomisko pienesumu novadam. Organizatoriem ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar igauņiem un lietuviešiem, tur visu nedēļu ir dzirdamas reklāmas, arī sportisti palīdz, tamdēļ gaidāms arī liels skatītāju pieplūdums. Arī mediju pārstāvji ir iecienījuši šo pasākumu, jo ir pieteikušies jau gandrīz 80 interesentu, kuri atspoguļos “Rally Alūksne”, un pilsētas vārds izskanēs tālu,” stāsta rallija preses centra vadītāja Anda Podziņa.
Servisa parks ar “odziņu”
Šogad ir jauna vieta servisa parkam, un tā solās būt centrālā vieta rallija faniem, gan ļoti interesanta tiem, kuri nedosies vērot sportistus distancē. Šogad Rūpniecības ielā 7 būs “Cewood” servisa parks. “Šeit ir ieeja bez maksas, visi laipni gaidīti apskatīt mašīnas, mehāniķu darbu, varēs satikt un aprunāties ar sportistiem, iegūt autogrāfus, filmēt un fotografēties. Šeit būs arī skatāma retro auto eksponātu izstāde, ieejot servisa parkā, uzreiz pa kreisi iekšā ēkā būs iespējams baudīt ēdienus un dzērienus, sasildīties,” stāsta A. Podziņa. Piektdien servisa parks apmeklētājiem būs atvērts no 15.00, sestdien no 8.00 līdz 16.00.
Sestdien visi līdzjutēji un interesenti aicināti uz Alūksnes Kultūras centru, kur notiks uzvarētāju apbalvošanas ceremonija. Tā sāksies pēc oficiālo rezultātu apstiprināšanas un paziņošanas – aptuveni pēc pulksten 17.00. Arī tur būs iespēja satikt sportistus, fotografēties un iegūt autogrāfus.
Drošība pirmajā vietā
Organizatori aicina cilvēkus ģērbties silti, ņemt līdzi dubultos cimdu pārus, šalles un cepures. “Solās būt sals, tamdēļ ģērbjamies kārtās kā sīpoliņi. Noteikti līdzi ņemam siltu tēju, drīkst ņemt līdzi sniega lāpstu, malku un taisīt ugunskurus, lai var ērti iekārtoties un izbaudīt sacensības. Atgādinām, ko paņēmām, to aiznesam – dabā neko neatstājam, lai pavasara talkā pašiem mazāk jākopj. Aicinu meklēt sev izdevīgākās, interesantās vietas skatītāju ceļvedī, kas mums ir viens no labākajiem – tur var redzēt piebraucamos ceļus un interesantākās skatīšanās vietas,” saka A. Podziņa. Uz Veclaicenes ceļa būs pieejama pat kafejnīca. Tiem, kuri vēlas baudīt ziemas priekus un paralēli ralliju, patiks Ķauķukalns – ņemam vērā, ka iebraukt kalna teritorijā sestdien varēs līdz 8.30 un izbraukt 15.30, tur darbosies kafejnīca ar ēdieniem un dzērieniem.
Pats galvenais rallijā skatītājiem ir drošība. “Lūdzu, nestāvam ar muguru pret trasi, obligāti ievērojam drošības tiesnešu norādījumus. Paši rūpīgi pārdomājam, vai stāvam patiešām drošā vietā, jo ātrumi būs ļoti lieli. Tradicionāli līdzjutēji lieto arī stiprākus dzērienus, bet esam ļoti uzmanīgi, lai neapsaldētos, jo laika apstākļi būs auksti. Tāpēc pieskatām sevi un kaimiņus. Nedrīkst likt mašīnas evakuācijas ceļos, ievērojam norādījumus un lentojumus,” uzsver A. Podziņa.
Organizatori pateicīgi visiem, kuri atbalsta un paši iesaistās rallija organizēšanā, un piedāvā savu palīdzību, tāds bija uzņēmējs Pāvels Čornijs, kurš piedāvāja sarīkot “Afterparty” ballīti. Antīko Automobiļu klubs paveikuši lielu darbu, ļaujot ielūkoties retro auto kolekcijā. Viss novads palīdz – kāds gatavo balvas, kāds liek reklāmas banerus trases malās, kāds gatavo ēdienu, uzņem viesus, tīra sniegu. Darbs ir visiem. Arī publiskās komunikācijas veidošanā ir jaunas vēsmas: Beatrise Skulte un Marta Aire mācās sabiedriskās attiecības un palīdz ar video rullīšu izveidi sociālajiem tīkliem, iegūstot neatsveramu praksi un pieredzi – tikai darot, var saprast, kas cilvēkiem patīk, un izprast šo vidi.
Jācīnās spēcīgā kompānijā
Pēc čempionu un rallija meistaru titula izcīnīšanas un gada “iepauzēšanas” rallijā atgriezies Zigurda Kalniņa un Renāra Salaka duets, kā ierasts, ar visaugstākajiem mērķiem. Šogad ar savu uzlaboto “BMW Compact” būs jācīnās stiprā kompānijā. “Iepriekš izlaidu sešus gadus, tad pēc gada izlaišanas noteikti neesam ierūsējuši, pagājušajā sestdienā braucām stenogrammas treniņus, viss sanāca, tās lietas jau aizmirst nevar. Pašlaik remontējam mašīnu, jaunievedumi sāka niķoties, nākas remontēt, bet būs labi. Pašreiz remontējam ātrumkārbu, uz sacensībām būs gatava. Cīnīsimies mājās par augstākajām vietām, jo spiediens no līdzjutējiem liels, brauksim, cik labi varēsim. Apskatīju ātrumposmus, būs interesanti, kaut kas ir braukts, pirmie būs citā virzienā. Konkurenti šogad stipri, viss pirmais sešnieks būs stiprs. Redzēs, kā veiksies pārējiem, bet pirmie divi nakts ātrumposmi būs ļoti svarīgi, jo ļoti gari, būs jāparāda visa sava meistarība. Centīsimies pirmo dienu nobraukt ļoti labi, tad otrajā skatīsimies. Jābūt labai stenogrammai, jātic stūrmanim un pašam jāparāda labākais sniegums. Diemžēl, ja braucam ļoti ātri, tad nav laika skatīties pa malām, bet jūtam, ka skatītāji skaļi atbalsta, dzirdam jau tikai viens otru, bet tāpat patīkami.”
Cewood darbinieku pasākums
