Piektdiena, 17. oktobris
Aicina uz Gunāra Plūmes šaha festivālu

08:49 17.10.2025

Didzis Bauers

166

Alūksnes 6. atklātais šaha festivāls Gunāra Plūmes piemiņai notiks 18. un 19. oktobrī Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vecā korpusa aktu zālē, Glika ielā 10. Sestdien sākums pulksten 12.00, savukārt svētdien – 11.00.

Notiks divi turnīri: kopējais turnīrs pieaugušajiem un atsevišķs bērnu turnīrs. “Šo festivālu veltām Gunāram Plūmem, kurš ir tā idejas autors. Prieks, ka mums kopā izdevās sarīkot piecus festivālus. Diemžēl jau pagājušajā gadā Gunārs nespēlēja un atradās slimnīcā. Viņš bija viens no aktīvākajiem Alūksnes šahistiem, šahistu valodā – stiprs meistarkandidāts, tāpēc šogad godināsim viņa vārdu,” stāsta festivāla galvenais tiesnesis un organizators Alberts Cimiņš.

Pirmajā dienā spēlēs ātro šahu jeb angliski “Rapid” šahu, bet svētdien notiks “Blic” turnīrs, kurā var piedalīties ikviens. Organizatori šogad ir mainījuši izspēles sistēmu un arī spēļu sākuma laikus. Ja šīs izmaiņas attaisnosies, būs ļoti labi; ja nē, nākamgad atgriezīsies pie ierastās kārtības. Turnīrs ir iedzīvojies un kļuvis populārs pat Latvijas mērogā.

“Ielūdzam visu tuvāko novadu šahistus, vislielākā atsaucība ir no Valmieras, Valkas un Rēzeknes. Pagājušajā gadā piedalījās 32 pieaugušie un septiņi – bērnu turnīrā. Šogad izskatās, ka dalībnieku būs mazāk, jo atsaucība ir mazāka. Ir grūti trāpīt datumos, kas visiem būtu piemēroti, turklāt notiek arī citi turnīri. Taču mums ir sava kompānija, kuras sastāvs gan mainās, bet visi atbrauc uzspēlēt šahu, arī no tālākām vietām. Būs mazāk pieaugušo, bet sagaidām vairāk bērnu – solās ierasties kuplāks pulks no Rēzeknes. Arī alūksnieši piesakās, lai gan iepriekšējos gados atsaucība bija lielāka. Gribētu piesaistīt arī Igaunijas šahistus, pagaidām nav izdevies, bet plāns ir. Pagaidām jātiek galā ar savējiem,” smejas A. Cimiņš.

Viņš saka, ka noteikti turpinās Gunāra Plūmes dibināto šaha festivāla tradīciju – ja pašvaldība atbalstīs, viņš arī atbalstīs. Vai turpmāk tas būs divu vai vienas dienas turnīrs, rādīs šī gada festivāls.

