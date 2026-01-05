Sākot ar šodienu apgaismojums slēpošanas trasē

Aktīva un veselīga dzīvesveida cienītājiem iespēja izmantot slēpošanas trasi Alūksnes novada ziemas sporta centrā “Mežinieki”, kas atrodas 2 kilometru attālumā no Alūksnes pilsētas. Pateicoties Alūksnes klimatam un atrašanās vietai, šeit nodrošina trasi ar dabīgo sniegu.
Apgaismojums ziemas sporta centra “Mežinieki” slēpošanas trasē būs nodrošināts no 5. janvāra darbdienās no krēslas iestāšanās līdz pulksten 19.00.
Brīvdienās un svētku dienās aicinājums slēpot gaišajā dienas laikā, jo apgaismojums vakaros netiks nodrošināts.
3 km garajā trasē ir iespējams slēpot gan slīdsolī, gan arī 2,5 km klasiskajā stilā.
Distanču slēpošanas inventāra noma un slēpošanas inventāra sagatavošana iespējama, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 27037457.
