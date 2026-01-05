Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 5. janvāris
Sīmanis, Zintis
weather-icon
+-7° C, vējš 1.79 m/s, A-DA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

Sākot ar šodienu apgaismojums slēpošanas trasē

08:00 05.01.2026

Aluksniesiem.lv redakcija

117

Foto: visitaluksne.lv

Aktīva un veselīga dzīvesveida cienītājiem iespēja izmantot slēpošanas trasi Alūksnes novada ziemas sporta centrā “Mežinieki”, kas atrodas 2 kilometru attālumā no Alūksnes pilsētas. Pateicoties Alūksnes klimatam un atrašanās vietai, šeit nodrošina trasi ar dabīgo sniegu.

Apgaismojums ziemas sporta centra “Mežinieki” slēpošanas trasē būs nodrošināts no 5. janvāra darbdienās no krēslas iestāšanās līdz pulksten 19.00.

Brīvdienās un svētku dienās aicinājums slēpot gaišajā dienas laikā, jo apgaismojums vakaros netiks nodrošināts.

3 km garajā trasē ir iespējams slēpot gan slīdsolī, gan arī 2,5 km klasiskajā stilā.

Distanču slēpošanas inventāra noma un slēpošanas inventāra sagatavošana iespējama, iepriekš sazinoties pa tālruni +371 27037457.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnes ezerā ledū ielūzuši divi cilvēki, vienu neizdodas glābt

10:42 05.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

2025. gads manā dzīvē – stāsta rosīgie novadnieki

08:00 02.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Aicina Jauno gadu sagaidīt, uzmirdzot zeltā

08:00 30.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Foto: “Lai smaids ir vienīgais, no kā rodas grumbiņas jaunajā gadā!”

11:47 30.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Iedvesmojošie horoskopi 2026. gadam

08:00 31.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Grāmatā atklāj mākslinieka Teodora Paulovica dzīvesstāstu

08:00 01.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Par ko pašvaldībai 2026. gadā būtu vairāk jārūpējas? (Var izvēlēties 3 atbilžu variantus)
Rezultāti

Pasākumi

Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 15:00

Erudīcijas spēle “Zelta Prāti”
Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 17:00

Santas Sāres koncertstāsts - "Ko par laimi sauc"
Sestdiena
10
Janvāris
Sākums: 18:00

Vestarda Šimkus solo koncerts “Visskaistākā nakts. Virtuozo transkripciju spožums”
Svētdiena
11
Janvāris
Sākums: 12:00

Himalaju planetāro skanošo trauku un kristāla trauku skaņu meditācija “Dziedinošās frekvences”
Svētdiena
11
Janvāris
Sākums: 12:00

Radoši aktīvais Bērnu rīts Jaunā gada noskaņā kopā ar “Tikšķi”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025