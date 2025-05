17. un 18. maijā jau 52. reizi norisināsies Vaidavas kausa izcīņa motokrosā

17. un 18. maijā Apes mototrasē 52. reizi norisināsies tradicionālais Vaidavas kauss, kas vienlaicīgi būs arī Latvijas čempionāta 2. posms motokrosā. Šogad motosportisti sacentīsies gan visās solo motociklu klasēs, gan trasē noskaidros ātrākās blakusvāģu ekipāžas un kvadraciklu braucējus. Paralēli notiks arī Zelta mopēda čempionāts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Vaidavas kauss Apē norisinās kopš 1974. gada un ir senākās motokrosa sacensības Baltijā, kā arī vienas no vecākajām un tradīcijām bagātākajām sacensībām visā Eiropā, katru gadu pulcējot kuplu sacensību dalībnieku, skatītāju un moto entuziastu pulku no visas Latvijas un ne tikai. Pagājušajā gadā Vaidavas kausu astoto reizi savā karjerā izcīnīja igauņu motosportists Tanels Leoks (Tanel Leok) jeb saukts arī par “igauņu ekspresi”, tādēļ jo aizraujošāk būs vērot, kā cīņa izvērtīsies šogad. Līdzīgi kā pērn, šogad Apē Baltijas vadošie sportisti cīnīsies ne tikai par Vaidavas kausu, bet arī par Latvijas čempionāta tituliem.

Vaidavas kausa organizators un astoņkārtējais Latvijas čempions motokrosā Mairis Levans: “Motokrosa sacensības Apē vienmēr ir dinamiskas un skatītājiem aizraujošas, jo trase ir veidota dabiskā reljefa apstākļos, kas izceļas ar lieliem kāpumiem un kritumiem. Motosportistiem tā ir fiziski un psiholoģiski ļoti prasīga, bet tādēļ arī skatītājiem atalgojoša un interesanta. Pašlaik visa Vaidavas kausa komanda iegulda milzīgu darbu, lai pēc ziemas sagatavotu trasi, plānots arī atjaunot “klēts lēcienu”. Gaidīsim visus 17. un 18. maijā Apes mototrasē!”

Apes mototrasi iecienījuši Latvijas labākie motosportisti. Populārais jaunās paaudzes motosportists Kārlis Alberts Reišulis atzinis, ka Apes mototrase ir viena no viņa mīļākajam trasēm, jo tajā ir smilšaini elementi, izveidojas bedre; tāpat trasei ir patīkams izvietojums, tā ir plūstoša ar lēcieniem un kalniem – viena no labākajām trasēm, kādā viņš ir braucis. Arī Kārlis Sabulis ir paudis, ka Apes mototrase ir viņa mīļākā Latvijas mototrase, īpaša ar savu dabīgo reljefu, dabīgajiem kalnu elementiem, kas to atšķir no citām trasēm. Savukārt leģendārais Lauris Freibergs izcēlis Apes mototrasi, jo tā ir ļoti klasiska motokrosa trase ar kalniem, lēcieniem un savu šarmu, kurā jāpieliek pūles, lai varētu sekmīgi startēt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Apes posms ir zīmīgs ar to, ka tur notiek arī Zelta mopēda čempionāts, līdz ar to katru gadu tie ir lieli svētki visiem motosporta entuziastiem. Pēc pirmās dienas sacensībām sestdien spēkus varēs atgūt motoballē, kurā šogad uzstāsies Sabīne Berezina un Rassell, kā arī par vakara gaisotni rūpēsies dj Ufo. Par tradīciju kļuvis arī sestdienas vakara mopēdu brauciens uz Čigānu līci peldēties saulrietā, kurā visi mopēdu īpašnieki tiek laipni aicināti pievienoties.

Biļetes uz Vaidavas kausu var iegādāties arī iepriešpārdošanā ticketshop.lv