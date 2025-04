1. maijā startēs “Alūksnes pavasaris 2025”

Šogad visi veselīga dzīvesveida piekritēji – skriešanas, nūjošanas, pastaigu un kanikrosa entuziasti aicināti piedalīties parku skriešanas seriālā “Alūksnes pavasaris 2025”. Skrējieni notiks ceturtdienās, piecās kārtās atbilstoši sacensību kalendāram pa marķētu 1 km trasi.Sacensības organizē Alūksnes Sporta skola.

Alūksnes Sporta skolas direktore Līga Tomsone stāsta, ka seriālā dalībniekiem būs jāveic organizatoru piedāvāta, bet paša dalībnieka brīvi izvēlēta distance – 1 km, 2 km, 3 km, 5 km. Pieteikšanās notiek seriāla sekretariātā katrā kārtā atsevišķi. Dalībnieks nosauc vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu. Jānorāda distances garums, kāda tiks veikta konkrētajā kārtā. No tiesnešiem dalībnieks saņems starta numuru visām seriāla kārtām un katrā kārtā atzīmēšanās elektronisko čipu. Kad dalībnieks sagatavojies startam, pats brīvi izvēlētā laikā var doties skrējiena distancē. Izvēlētā distance būs jāveic pa marķētu 1 km apli. Sacensībās tiks izmantota elektroniskā laika fiksēšanas sistēma “Sport ident”. Ar tās pielietošanu katram dalībniekam pašam jāiepazīstas pirms starta.

Vērtēšana notiks individuāli. Rezultāti tiek noteikti pēc katras kārtas, kad uzrādīto rezultātu neatkarīgi no veiktās distances garuma pielīdzinās punktiem, kurus noteiks pēc izstrādātas punktu tabulas. Visās grupās sacensību kopvērtējumu veidos četras labākās kārtas pēc iegūtajiem punktiem. Lai iegūtu vietu kopvērtējumā, seriālā jāpiedalās vismaz trīs kārtās. Rezultāti būs pieejami Alūksnes Sporta skolas mājas lapā, un ar medaļām apbalvos katras grupas 1. – 3. vietas ieguvējus, bet grupu uzvarētājus arī ar kausiem. Seriāla laureātu apbalvošana notiks 29. maijā Alūksnes Pilssalā pie servisa mājiņas.

1. kārta 01.05. Alūksnes Muižas parks, starts un finišs pie Tūrisma informācijas centra. Starts no pulksten 15.00 līdz 17.00. Katrā nākamajā kārtā starts no pulksten 17.30 līdz 19.00. Finišu slēdz pulksten 19.30.

2. kārta 08.05. Alūksnes Muižas parks, starts un finišs pie Alūksnes Jaunās pils (muzejs); 3. kārta 15.05. Alūksnes Muižas parks, starts un finišs pie objekta “Pomonas templis”; 4. kārta 22.05. Tempļakalna parks, starts un finišs pie skatu torņa; 5. kārta 29.05. Alūksnes Pilssala, starts un finišs un apbalvošana pie servisa mājiņas.

Neskaidrību gadījumā lūgums sazināties ar sacensību un distanču iekārtošanas galveno tiesnesi Gunti Kozilānu (25663337, e-pasts guntis.kozilans@aluksne.lv).

LĪGA TOMSONE, Alūksnes Sporta skolas direktore:

“Šogad pirmā maija ceturtdiena iekrīt 1. maijā (maijs jau kopš seniem laikiem ir sacensību mēnesis vieglatlētiem, kādreiz arī Alūksnē notika ielu stafetes). Ņēmām vērā to, ka tā ir brīvdiena un ģimenes ir mājās, tādēļ piedāvājam iespēju visiem mazliet “iznākt uz skatuves”, jo pirmo skrējienu kārtu rīkojam ar startu un finišu pie Tūrisma informācijas centra, pašā pilsētas centrā, lai visi redz, kā mēs sportojam, un, to redzot, varbūt kādam radīsies iedvesma piedalīties. Arī otrajā kārtā būsim redzamāki, jo starta vieta būs pie Jaunās pils. Šogad izvēlējāmies rīkot piecas kārtas. Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka pirmās kārtas aprīlī nav labākā izvēle, jo parasti ir ļoti “bēdīgi” laika apstākļi – ļoti auksts. Šogad ceram, ka maijā aizvadīsim piecas kārtas, kurās sportistiem nebūs jāsalst un būs patīkama sportošana. 1. maijā sacensības sāksim 15.00. Liels prieks par katru skrējēju, ka uzdrošinās publiski sportot, sacensties – daudzi to dara savam priekam un pārbaudot savu varēšanu ar laika kontroli. Pārējās kārtās starts darbosies no 17.30 līdz 19.00. Šogad būs nelielas izmaiņas, nākot pretī sportistiem. Nebūs obligāti jāveic vismaz 2 kilometri kādā no posmiem, ieskaitei kopvērtējumā. Mūsu vēlme mudināt dalībniekus noskriet garāku distanci ir radījusi nevis prieku, bet pretestību. Sapratām, ka tas ir lieki, un labāk radīsim prieku no sportošanas un ļausim pašam izvēlēties, cik garu distanci veikt. Šogad maksimālā distance būs 5 kilometri, ieskaitei ies 1, 2, 3 un 5 kilometri. Šogad izmēģināsim un izmantosim vienu punktu tabulu, pie punktiem varēs tikt arī jaunāko grupu puiši, kuriem bija grūti izpildīt vīriešu kritērijus. Eksperimentēsim, lai sacensības izdotos labākas un saprotamākas.

Laipni gaidīti nūjotāji un kanikrosa piekritēji, pēdējie sacensības sāks tad, kad lielākā daļa dalībnieku būs finišējuši, – pēdējā pusstundā. Aicinām tos, kuriem ir bail no suņiem, startēt sacensību sākumā, bet līdz šim nekādu ekscesu nav bijis, kanikrosisti ir odziņa mūsu pasākumā, un lielākajai daļai dalībnieku ļoti patīk sunīšu klātbūtne, viņi kuplina mūsu pasākumu. Visi laipni gaidīti!”