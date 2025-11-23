Abonē! E-avīze
Žurnālistiem jābūt kā Šveices nazīšiem

10:08 23.11.2025

Sandra Apine

214

“Žurnālistiem jābūt kā Šveices nazīšiem, proti, daudzfunkcionāliem,” reģionālo mediju apmācībās 21. novembrī, kas šoreiz notika Gulbenē, laikraksta “Dzirkstele” redakcijā, teica lektors Roberts Vīksne, multimediju nozares profesionālis un pasniedzējs Latvijas Universitātē. 

Vairāki projekti pēdējā laikā R. Vīksni saveduši kopā ar reģionālajiem medijiem to ceļā uz multimediāla redakcijas darba apguvi, un arī šīs apmācības bija viens no savstarpējās sadarbības pasākumiem. 

Apmācību mērķis – radīt praktisku izpratni, pārliecību un motivāciju regulāri filmēt, montēt un publicēt video un audio saturu, kas palīdzētu reģionālajiem medijiem kļūt redzamākiem un ietekmīgākiem digitālajā vidē. Proti, ne vienmēr vajag iespaidīgu videokameru, lai izveidotu sižetu, to var paveikt ar viedtālruni un ar vēl dažiem papildrīkiem. Turklāt – arī drukātajiem medijiem laiks doties pie lasītājiem ne tikai drukātajā, bet arī videoversijā, kam vajadzīgs neliels treniņš, ko mediju pārstāvji apguva atraktīvā lektora vadībā. 

Apmācībās atklājās vairāki talanti studijas darbā, gūtas pirmās zināšanas montāžā, studijas praktiskajā izveidē un tehnikas pielietošanā. Vēl daudz jāmācās, bet šis tuvējā nākotnē būs drukāto mediju darbības lauks paralēli ziņu veidošanai drukātajam un digitālajam laikrakstam. 

“Apmācību mērķis bija gūt pārliecību par to, ka jūs varat ne tikai rakstīt, bet arī filmēt, un varu apgalvot – reģionālie mediji to var,” vērtēja lektors.

Apmācībās piedalījās laikrakstu “Alūksnes un Malienas Ziņas”, “Dzirkstele”, “Ziemeļlatvija”, “Stars”, “Vaduguns” darbinieki. Apmācību dalībniekus uzņēma “Dzirksteles” redakcija. Šis ir viens no kārtējiem piemēriem, kad reģionālo mediju sadarbība gan redakcionālajā darbā, gan kopīgās apmācībās un projektos palīdz dzīvot un attīstīties mediju transformācijas procesā un gūt iedvesmu jauniem izaicinājumiem.

Paldies Robertam par gūtajām zināšanām, iespēju praktizēt un iedvesmu izaicinājumam ļauties! Paldies arī kolēģiem Gulbenē, kuri viesmīlīgi uzņēma apmācību dalībniekus – “Dzirkstelei” un galvenajai redaktorei Gintai Albertei!

Projekts “Latvijas Mediju nozares kompetenču centrs” tiek īstenots ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna investīciju “Mediju nozares uzņēmumu digitālās transformācijas veicināšana” pasākumā “Mācības mediju nozares 
speciālistu digitālās kompetences un zināšanu pilnveidošanai”.

