Žurnālisti no visas pasaules pulcējas Rīgā

Jau vairāk nekā desmit gadus SSE Riga Mediju studiju centrs organizē Vasaras skolu pētnieciskajā žurnālistikā. Šogad tā norisinājās no 14. līdz 16. augustam un pulcēja žurnālistus no visas pasaules. Dalībnieku vidū bija arī laikraksta “Alūksnes un Malienas Ziņas” žurnāliste Agita Bērziņa.
Šī gada programma bija veidota ar mērķi stiprināt pētnieciskās žurnālistikas pamatus – tā ļāva apgūt noderīgas pētniecības metodes un iemaņas, kā arī smelties iedvesmu un iedrošinājumu no pieredzes bagātiem jomas profesionāļiem. Dalībnieki apguva, piemēram, kā žurnālistikas darbā izmantot mākslīgo intelektu, kā tas palīdz atšķirt patiesu informāciju no maldinošas, kā strādāt ar Eiropas Savienības dokumentiem un kādas šajā sakarā ir žurnālistu tiesības. Tika diskutēts arī par mainīgo žurnālista lomu – ne tikai ziņot, bet atklāt būtisko. Īpaši emocionāla un smaga bija Ukrainas žurnālistu pieredzes dalīšanās par darbu kara apstākļos un video materiālu uzņemšanu.
“Konference notiek laikā, kad pieaug draudi reportieriem, izplatās dezinformācija, samazinās informācijas brīvība un finanšu atbalsts pētnieciskajai žurnālistikai. Kļūstot prasmīgākiem, žurnālisti var labāk strādāt sabiedrības interesēs. Konferences mērķis ir padarīt dalībniekus par prasmīgākiem profesionāļiem, pat ja viņiem jau ir liela pieredze,” norāda programmas direktors – ilggadējais Zviedrijas sabiedriskās televīzijas pētniecisko raidījumu redaktors Nils Hansons. Viens no svarīgiem pasākuma aspektiem bija arī tīklošanās veicināšana.
Trīs dienu laikā kopumā piedalījās 150 dalībnieku no dažādām pasaules valstīm. Pārstāvētas bija tādas valstis kā Armēnija, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Dānija, Francija, Igaunija, Itālija, Krievija (žurnālisti trimdā), Latvija, Lietuva, Nīderlande, Polija, Somija, Ukraina, Vācija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste un ASV. Arī lektori bija ieradušies no dažādām valstīm, tostarp no Zviedrijas, Somijas, Ukrainas, Bosnijas un Hercegovinas, Vācijas.
Patiesība neslēpjas – tikai jāzina, kur meklēt. Šis laiks pamazām maina arī žurnālistikas būtību. “Mēs esam nonākuši situācijā, kurā mums vairs nav jāuztraucas par ikdienas ziņām – par akciju cenām vai futbola rezultātiem. Jākoncentrējas uz galveno – stāstīt sabiedrībai patiesību, veidojot uzticību un padziļinātus, nozīmīgus stāstus. Tieši tas ļaus stiprināt attiecības ar sabiedrību un veiksmīgi pārvarēt sarežģītus laikus. Tas ir svarīgs un vajadzīgs darbs, tāpēc nākotnē skatos ar pārliecību un cerību,” uzsvēra lektors Drū Salivans no ASV.
Mācības notika ar Anne-Marie un Gustaf Ander fonda (Zviedrija) atbalstu, kura mērķis ir veicināt pētniecību mediju jomā, aizstāvēt preses brīvību un brīvu vārda apmaiņu.
