Zinību diena tepat aiz stūra!

Gunta Putne: “Bērni vienmēr ir dažādi – liela daļa jau atnāk uz skolu un prot lasīt, rakstīt, bet ir arī tādi, kuriem iet grūtāk.”
1. septembrī – Zinību dienā – skolu ēkas piepildīs bērnu čalas, ziedu smarža, satraukums un prieks. Jauns mācību gads katru gadu ir kā sākums zināšanu ceļam, jaunām draudzībām un nereti arī jauniem izaicinājumiem. Lielākais notikums 1. septembrī parasti ir tieši pašiem jaunākajiem, kuri uzsāks skolas gaitas. Šogad Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā pirmās klases gaitas uzsāks 108 skolēni pavisam piecās klasēs. Savukārt, Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā būs viena 1. klase ar 11 bērniem (pagājušajā gadā mācības 1. klasē uzsāka trīs bērni). Ziemeru pamatskolā plānots, ka mācības 1. klasē uzsāks 11 skolēni pamatizglītības un speciālās pamatizglītības klasēs. Salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, skolēnu skaits 1. klasēs ir samazinājies par 4 bērniem.
Bērni kļūst drošāki
Ģimnāzijas skolotāja Gunta Putne ir pedagoģe kopš 1981. gada, vienmēr bijusi sākumskolas posmā. Arī šogad viņa ar prieku gaida 1. septembri, jo uzsāks mācīt pašus mazākos, – viņas klasē solās būt 22 pirmklasnieki. “Neesmu gan skaitījusi, cik man bijušas pirmās klases audzināšanā, bet skaits ir liels. 1. septembri gaidu ar priecīgu satraukumu. Gadu gaitā jau bērni tik ļoti nav mainījušies – šis ir tas vecumposms, kad bērni ir atvērti un zinātkāri. Vienīgi mainās tas, ko viņi grib zināt, – kādreiz mācījās rakstīt un lasīt, tagad bērni vēlas redzēt plašāku pasauli, viņiem jau ir digitālās prasmes,” pieredzē dalās skolotāja. Viņa atzīst, ka mūsdienu bērni ir krietni drošāki. “Bērni vienmēr ir dažādi – liela daļa jau atnāk uz skolu un prot lasīt, rakstīt, bet ir arī tādi, kuriem iet grūtāk. Tas ir normāli, jo mēs visi esam atšķirīgi, katrs ar savām spējām, psiholoģiskajām īpatnībām,” saka G. Putne.
Nedrīkst atslābt
Vienīgie mācību priekšmeti, ko skolotāja nav pasniegusi, ir mūzika, sports, angļu valoda. “Divus gadus biju tikai dizaina un tehnoloģiju skolotāja, bet šogad atkal ir pārmaiņas – tagad katrs skolotājs savai klasei mācīs šo priekšmetu un vairākus citus, līdz ar to bērniem nebūs tik daudz skolotāju. Sevišķi pirmajā klasē tas ir svarīgi – ka pēc iespējas vairāk mācību priekšmetu pasniedz tieši klases audzinātāja,” stāsta skolotāja. Izglītībā pārmaiņas notiek nemitīgi. “Atliek tikai visam izsekot līdzi. Nemitīgi jāpārkārtojas uz ko citādāku. Galvenais – nedrīkst atslābt, jāiet līdzi laikam. Pašiem mazākajiem skola ir pilnīgi jauna vide, viņi reizēm atnāk uz skolu nobijušies, kaut gan ar katru gadu bērni kļūst drošāki. Jaunajā mācību gadā novēlu savstarpēju saprašanos, sadarbību un labas sekmes!” vēl G. Putne.
Svarīgākās ir emocijas
Ģimnāzijas skolotājai Inesei Ločmelei šogad nebūs audzināmās klases, bet viņa, kā jau katru gadu, 1. septembri gaida ar patīkamām sajūtām. “Šī diena vienmēr bijusi svētku diena. Priecājos, ka ir bērni, ko mācīt, ka ir skolotāji, kuri māca. Varam būt gandarīti, ka mums skolā ir sakārtota vide, kurā patīkami uzturēties ikvienam. Galvenais – strādāt! Novēlu skolēniem atrast motivāciju sevī, atrast prieku un ticību saviem spēkiem. Gribu uzsvērt – ja neveicas tik daudz mācību darbā, tad svarīgi skolā iegūt pozitīvas emocijas un sajūtas. Svarīgākās ir tieši emocijas, ko mēs, skolotāji, cenšamies ikdienā nodot ikvienam skolēnam,” stāsta I. Ločmele.
