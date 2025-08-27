Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Zinību diena skolās

Alūksniešiem.lv redakcija - 27.08.2025 - 8:00
137
0
Foto: no laikraksta arhīva

Zinību dienas svinīgās līnijas Alūksnes novadā:

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā (AVĢ) Glika ielā 10 pulksten 9.00

AVĢ Kanaviņu ielā 14 pulksten 10.00

AVĢ Lielā Ezera ielā 26 pulksten 11.00

Alūksnes Mūzikas skolā pulksten 15.00 skolas pagalmā (lietus gadījumā Alūksnes Kultūras centra lielajā zālē)

Alūksnes Mākslas skolā pulksten 13.00

Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā pulksten 9.30

Ziemeru pamatskolā pulksten 9.00

1. septembris Smiltenes novadā:

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā pulksten 9.00 – svinīgā līnija notiks Apes estrādē (lietus gadījumā – skolas zālē)

Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošās un mākslu pamatskolā pulksten 9.00

Lai visiem veiksmīgs jaunais mācību gads!

