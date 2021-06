Zināmi datumi vakcinācijai pret COVID-19 Alūksnes vakcinācijas centrā jūlijā

Attēlam ilustratīva nozīme

Jūlijā Alūksnes vakcinācijas centrā, kas atrodas Alūksnes Kultūras centrā Brūža ielā 7, Alūksnē, būs iespējams vakcinēties pret COVID-19 ar Pfizer/BioNTech un JANSSEN vakcīnām, informē Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

1. jūlijā:

· paredzēts vakcinēt ar divām vakcīnām: Pfizer/BioNTech un JANSSEN vakcīnu, kurai ir vajadzīga tikai viena deva,

· ar Pfizer/BioNTech vakcīnu būs iespējams vakcinēt arī pusaudžus un jauniešus (no 12 gadu vecuma),

· vakcinācija pēc iepriekšēja pieraksta,

· paredzēta dzīvā rinda dienas garumā.

4., 9., 20., 22. jūlijā:

· paredzēts vakcinēt ar JANSSEN vakcīnu, kurai ir vajadzīga tikai viena deva,

· paredzēta tikai dzīvā rinda dienas garumā.

Līdztekus notiks arī Pfizer/BioNTech otrās devas saņemšana tiem, kuri iepriekš saņēmuši pirmo devu un kuru otrās vakcīnas devas saņemšana noteikta kādā no minētajiem datumiem.

6. jūlijā:

· paredzēts vakcinēt ar JANSSEN vakcīnu, kurai ir vajadzīga tikai viena deva,

· vakcinācija pēc iepriekšēja pieraksta,

· paredzēta dzīvā rinda dienas garumā.

SVARĪGI! Gaidot DZĪVAJĀ RINDĀ, jārēķinās, ka līdztekus notiek to personu vakcinācija, kuras ir pierakstījušās iepriekš. Līdz ar to gaidītājiem dzīvajā rindā var nākties uzgaidīt, kad būs brīva vieta vakcīnas saņemšanai. Tāpat jāņem vērā, ka laikā no 13.00 līdz 13.30 vakcinācijas centram ir pārtraukums. Centra darbības laiks ir līdz pulksten 17.00.

Visās minētajās vakcinācijas dienās no pulksten 9.00 līdz 10.00 būs SENIORU STUNDA, kad seniori var doties uz vakcinācijas centru un gaidīt vakcīnu dzīvā rindā. Jāuzsver gan, ka vietu skaits senioru stundā ir ierobežots un vakcīnas saņemšana ir jāuzgaida, jo līdztekus notiek to personu vakcinācija, kas ir pierakstījušās iepriekš.

Iepriekš pierakstīties vakcinācijai Alūksnes vakcinācijas centrā var:

1) vietnē www.manavakcina.lv, autorizējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekļiem vai e-parakstu;

2) zvanot pa tālruni 8989.

Atgādinām, ka Alūksnes vakcinācijas centrā, kas atrodas Brūža ielā 7, Alūksnes Kultūras centrā, vakcinēties pret COVID-19 ir iespējams ikvienam Alūksnes un apkārtējo novadu iedzīvotājam. Aicinām par iespēju vakcinēties informēt arī savus ģimenes locekļus, tuviniekus un kaimiņus!

Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par vakcinācijas procesu Alūksnes vakcinācijas centrā pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos!

Aicinām sekot līdzi atvērtajiem pieraksta datumiem un laikiem interneta vietnē www.manavakcina.lv kalendārā!