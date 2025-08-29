Abonē e-avīzi "Alūksnes un Malienas Ziņas"!
Ziemeru pamatskolas skolotāji mācās

Alūksniešiem.lv redakcija - 29.08.2025 - 8:00
148
0
Foto: no Ziemeru pamatskolas albuma

Pirms jaunā mācību gada Ziemeru pamatskolas skolotāji piedalījās profesionālās pilnveides mācībās par to, kā efektīvi integrēt malēniešu kultūras mantojumu mācību saturā un skolas dzīvē.

Tikšanās laikā skolotāji iepazinās ar projektā veikto pētījumu un izveidoto stratēģiju, kā arī ar Ziemeru pamatskolas 2025./2026. mācību gada mācību plānu par malēniešu kultūras mantojuma integrēšanu mācībās, ārpusklases darbā un skolas vizuālajā noformējumā. Ar iedvesmojošu un noderīgu semināru “Malēniešu mantojums – izloksnes” dalījās profesore Dace Markus, savukārt, Jaunlaicenes muižas muzejā praktiskā darbībā skolotājiem bija iespēja iepazīties ar malēnisko kultūrmantojumu – malēniešu valodu, sadzīvi un tradīcijām.

Alūksniešiem.lv redakcija

