Foto: Ziemeru mazpulks pretendē “Sējēja” balvai

Šodien Alūksnes novadā pie Ziemeru mazpulka mazpulcēniem un vadītāja Jāņa Bērtiņa viesojās Zemkopības ministrijas konkursa “Sējējs” vērtēšanas komanda. Mazpulks nominācijai “Rītdienas sējējs – mazpulks” izvirzīts jau otro reizi. Pirms 18 gadiem Ziemeru mazpulks jau kļuva par konkursa laurātu. Vērtēt mazpulka un tā vadītāja Jāņa Bērtiņa darbu bija ieradušies Mazpulku padomes priekšsēdētājas vietniece Ilze Kļava, Aiva Landsmane no Latvijas Jauno zemnieku kluba, Elvīra Fiļa no Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Jānis Upenieks no Latvijas Pašvaldību savienības, Inita Krivašonoka no Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra.