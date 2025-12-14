Abonē! E-avīze
Pirmdiena, 15. decembris
Johanna, Hanna, Jana
weather-icon
+3° C, vējš 2.54 m/s, DR vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

“Ziemassvētkus gaidot…”    

14:30 14.12.2025

Aivita Lizdika

1097

Šāds nosaukums bija dots senioru svētkiem, kas nedēļas nogalē notika Pededzē. “Pateikt paldies nekad nav par daudz, tas apliecina sirds dāsnumu,” uzrunājot Alūksnes novada seniorus svētkos, teica novada senioru apvienības vadītāja Astrīda Bētere. Viņa pagasta senioru kopu vadītājiem pateicās par ieguldīto darbu, organizējot aktivitātes vecākās paaudzes cilvēkiem, un visiem vēlēja veiksmīgu nākamo – 2026. gadu. Šajā Adventa laikā sveicienus cits citam nesa arī pagastu senioru kopu un Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” vadītājas, kā arī Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle gulbeniete Anna Vīgante. Pededzes pagasta tautas nama vadītāja Tatjana Mellīte bija īpaši parūpējusies, lai senioru svētki izdotos skaisti. Tos kuplināt viņa bija aicinājusi Pededzes pagasta radošos jauniešus, Pededzes pagasta amatierteātri “Situācija”,  Stradu pagasta sieviešu vokālo ansambli “Baltābele” un viņu vadītāju Dairu Karoli, Balvu Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvu “Sudraba pūce” un Pededzes pagasta dāmu deju kolektīvu “Tikai tā”. “Lai gaišs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!” vēlēja T. Mellīte.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē iereibusi māte stumj ratiņus ar bērnu

16:00 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Krīzes situācijā mazos pacientus sūta uz kaimiņslimnīcām

08:00 09.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Redzēt karu savām acīm: Riharda Lāča ceļš cauri Ukrainai

08:00 11.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

“Ziemassvētkus gaidot…”    

14:30 14.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksnē notiks Ziemassvētku tirdziņš

18:02 08.12.2025
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Kā sakārtot slimnīcu tīklu?

08:00 10.12.2025

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

8.99€

Aptauja

Cik bieži jūs iepērkaties sava pagasta mazajā veikaliņā?
Rezultāti

Pasākumi

Pirmdiena
15
Decembris
Sākums: 17:00

3. Adventes sveces iedegšana
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 10:00

Invalīdu biedrība ielūdz biedrus uz Ziemassvētku koncertu
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 13:00

Senioru tikšanās “Piparkūku vakars”
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 13:00

Ziemassvētku pasākums “Mazā sveču gaismiņā”
Otrdiena
16
Decembris
Sākums: 16:30

Lasītāju klubiņa “Iedvesmas avots” ikmēneša tikšanās
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Vilis komentē:

Iedzīvotāju padomes izaicinājums – kā aizstāvēt kopienu, ja trūkst skaidrības?

MALAČI.VEIKSMI. PALDIES.

13:11 08.12.2025

Robis komentē:

Blaumaņa iela kļuvusi šaurāka un nedroša gājējiem

adleram vajag atkatus ne cilvēka labklājību.Pirms vēlēšanām vajadzēja domāt.auni.

22:28 03.12.2025

Kaspars komentē:

Šodien veikta valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude

Derētu aptauja, cik % cilvēki uz telefonu saņēma brīdinājumu... Man iOS Liepnā nekas natnāca... Tele2

18:47 26.11.2025