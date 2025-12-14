Šāds nosaukums bija dots senioru svētkiem, kas nedēļas nogalē notika Pededzē. “Pateikt paldies nekad nav par daudz, tas apliecina sirds dāsnumu,” uzrunājot Alūksnes novada seniorus svētkos, teica novada senioru apvienības vadītāja Astrīda Bētere. Viņa pagasta senioru kopu vadītājiem pateicās par ieguldīto darbu, organizējot aktivitātes vecākās paaudzes cilvēkiem, un visiem vēlēja veiksmīgu nākamo – 2026. gadu. Šajā Adventa laikā sveicienus cits citam nesa arī pagastu senioru kopu un Alūksnes pilsētas pensionāru biedrības “Sudrabs” vadītājas, kā arī Latvijas Pensionāru federācijas valdes locekle gulbeniete Anna Vīgante. Pededzes pagasta tautas nama vadītāja Tatjana Mellīte bija īpaši parūpējusies, lai senioru svētki izdotos skaisti. Tos kuplināt viņa bija aicinājusi Pededzes pagasta radošos jauniešus, Pededzes pagasta amatierteātri “Situācija”, Stradu pagasta sieviešu vokālo ansambli “Baltābele” un viņu vadītāju Dairu Karoli, Balvu Valsts ģimnāzijas tautas deju kolektīvu “Sudraba pūce” un Pededzes pagasta dāmu deju kolektīvu “Tikai tā”. “Lai gaišs Ziemassvētku gaidīšanas laiks!” vēlēja T. Mellīte.
“Ziemassvētkus gaidot…”
14:30 14.12.2025
1097
Komentāri