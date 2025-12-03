Ziemassvētku vecītis nāks divreiz

Šīs nedēļas nogale, 6. decembris, Alūksnes novada Kultūras centrā iezīmējas ar vairākiem pasākumiem, bet to kulminācija būs galvenās novada egles iedegšana pie Alūksnes Jaunās pils.
Iedegs galveno egli
Sestdiena iesāksies ar Bērnu un jauniešu centra deju kolektīva “Enku drenku” Ziemassvētku koncertu. Pēc tam pulksten 19.00 visi aicināti uz svinīgu mūsu novada lielās egles iemirdzēšanos pie Alūksnes Jaunās pils. “Pasākumā plānots teatrāls svētku uzvedums “Labubū neparastie Ziemassvētki”, kas domāts visai ģimenei,” stāsta Alūksnes novada Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa. Tiem, kuri, iespējams, nezina, kas ir Labubū, – tas ir pūkains briesmonītis ar lielām ausīm, asiem zobiem, milzīgām acīm, kurš kā īsts blēņdaris, kas nekad nav svinējis svētkus, nolemj šogad to darīt. “Viņš izvēlas lielu raibu burkānkoku, cep pārsteigumu pilnas “pēperkokas”, paslēpj dāvanas visā ciemā, lai tās būtu jāatrod, kā īstā piedzīvojumā,” stāsta S. Bērziņa. Viņa uzsver, ka Labubū, tāpat kā mēs ikviens, Ziemassvētkos kļūst labsirdīgs.
Paralēli uzvedumam varēs iegādāties piparkūkas, cienāties ar mandarīniem, būs radīta svētku sagaidīšanas noskaņa. “Strūklaku parkā, tuvāk Ojāra Vācieša ielai, būs Ziemassvētku vecīša namiņš. Ikdienā tas kalpos kā svētku noformējums pilsētai, bet tajā dienā tas būs īpašs, jo tur bērnus gaidīs Ziemassvētku pasts un vecītis ar rūķiem. Eglīte nav tikai rota – tā ir vieta, kur satiekas ģimenes un kur sākas svētku stāsti,” saka S. Bērziņa.
Aicina uz tirgošanos
Otrreiz Ziemassvētku vecītis pilsētā ieradīsies 14. decembrī, kad pie Alūksnes novada Kultūras centra notiks sirsnīgs Ziemassvētku tirdziņš. “Tur Ziemassvētku vecītis kopā ar rūķiem jau savā ierastajā namiņā turpinās pieņemt Ziemassvētku vēstules, cienās ar saldumiem. Vecītim ar dažādām aktivitātēm, Kultūras centra vokālā ansambļa “Flokši” dziesmām, rotaļām un meistarklasēm palīgā nāks Bērnu un jauniešu centra bērni,” stāsta S. Bērziņa un aicina piedalīties tur, kur var izjust tās Ziemassvētku sajūtas, kas pašam patīk vislabāk. “Vai tas būs caur kādu no pasaku tēliem, piparkūkām vai ko citu – tas lai paliek katra paša ziņā,” saka Kultūras centra direktore.
Tirdziņš darbosies no pulksten 10.00 līdz 14.00. “Tajā būs lieliska iespēja ne tikai sarūpēt skaistas un oriģinālas dāvanas, iegādāties gardumus svētku galdam, bet arī izjust īsto svētku noskaņu, satikt vietējos meistarus un atbalstīt mājražotājus,” stāsta novada Kultūras centra direktora vietniece kultūras darba vadībā Sanita Eglīte. Viņa atklāj, ka tirdziņam pieteikušies jau vairāk nekā 60 tirgotāji, kas ir krietni vairāk nekā pagājušajā gadā.
“Nāc un izbaudi Ziemassvētku garu Alūksnē!” aicina novada Kultūras centra darbinieki.
