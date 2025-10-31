Ziemassvētku paciņas vairs nepiešķirs

Neskatoties uz ažiotāžu sabiedrībā un Alūksnes novada pašvaldības deputātes Ivitas Gustas iesniegto priekšlikumu domē, Alūksnes novada pašvaldība oktobra sēdē tomēr nolēma pārtraukt Ziemassvētku pabalsta jeb saldumu paciņu piešķiršanu visām iedzīvotāju kategorijām, kas to iepriekš saņēma. To noteiks izmaiņas saistošajos noteikumos par pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstu, par kurām deputāti nobalsoja. Tomēr domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers solīja, ka pašvaldība atradīs citu veidu, kā palīdzēt senioriem nosvinēt šos svētkus.
84 % paciņas grib
Lemjot par izmaiņām minētajos saistošajos noteikumos, oktobra domes sēdē deputāte I. Gusta aicināja deputātus tomēr neatteikties no šīs brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta piešķiršanas un bija iesniegusi priekšlikumu, kuru domes sēdē pamatoja. “Pirms šī lēmuma pieņemšanas Latvijas Zaļās partijas Alūksnes novada nodaļa sociālajos tīklos rīkoja aptauju, kurā aicināja izteikt viedokli par to, vai Ziemassvētku konfekšu paciņām būt vai nebūt. Ja nē, tad, vai nepieciešama alternatīva,” sacīja deputāte. “Pavisam saņēmām 635 respondentu atbildes, kas ir ļoti daudz trīs dienu laikā. 84 procenti no aptaujātajiem joprojām uzskata, ka Ziemassvētku pabalsts, kas ir saldumu paciņas, ir jāsaglabā. Savukārt kā alternatīva tām norādīti lietderīgi Ziemassvētku pasākumi bērniem un senioriem, kuru laikā šiem cilvēkiem, kaut minimāli, tiek pasniegts kas cits,” sacīja I. Gusta.
Aptaujātas iestādes
Deputāte norādīja, ka šo tēmu viņa pārrunājusi arī ar Sociālo lietu pārvaldes vadību. Tur noskaidrots, ka saldumu paciņu izdalīšana iestādei ir kā papildu pienākums, kuru grūti īstenot darbinieku trūkuma, laika un resursu dēļ. Jautājumu I. Gusta apspriedusi arī ar Bērnu un jauniešu centra vadību, novada iedzīvotāju padomes un novada muzeju pārstāvjiem. “Visas šīs iestādes ir gatavas iesaistīties Ziemassvētku paciņu, kartīšu veidošanā, pasākumu rīkošanā. Arī Alūksnes novada muzejs apstiprinājis, ka ir gatavs veidot muzejpedagoģiskās programmas pirmsskolas vecuma bērniem, ja pašvaldība šim nolūkam piešķirtu kaut vai 2 līdz 3 eiro uz bērnu, lai nevarētu teikt, ka vecāki dalību tajās nevar atļauties. Ņemot vērā aptauju, gan iestāžu vēlmi iesaistīties un zinot to, ka novada Kultūras centrs jebkurā gadījumā rīkos šos Ziemassvētku pasākumus, aicinu saistošajos noteikumos noteikt, ka pabalstu minētās iedzīvotāju grupas saņems nevis mantiskā veidā – saldumu paciņa -, bet kā pasākumu. Ja nepieciešams, aicinu samazināt pabalsta apmēru līdz 3 vai 4 eiro personai, piešķirot naudas summu iestādei, kura organizē Ziemassvētku pasākumu, lai tā var nopirkt piparkūkas vai konfektes, lai pasākums būtu saturīgs un nebūtu jālieto savi līdzekļi,” skaidroja I. Gusta.
Sola rast citu veidu
Diskutējot par šo tēmu, deputāte Elīna Pētersone vēlējās zināt, vai novada Kultūras centram ir pietiekams finansējums, lai šīm iedzīvotāju grupām katrā pagastā organizētu Ziemassvētku pasākumus, ja tagad “izkritīs” minētais pabalsts. “Kultūras centrs šādus pasākumus organizē, un tā būs arī turpmāk,” atbildēja domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers. Minētais jautājums izrunāts arī ar Sociālo lietu pārvaldes vadību. “Paciņu procesa organizācija prasa lielus pašvaldības darbinieku resursus, tādēļ aicinu priekšlikumu neatbalstīt, jo pašvaldība atradīs citu veidu, kā palīdzēt senioriem katrā teritorijā nosvinēt šos svētkus,” uzsvēra domes priekšsēdētājs.
Rezultātā I. Gustas priekšlikumu deputāti balsojot nepieņēma un nolēma atteikties no šī pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta – Ziemassvētku paciņu – piešķiršanas minētajām mērķgrupām.
