Zemessargi saziedo kārtējam spēkratam

Šonedēļ uz Ukrainu ceļu mēros kārtējais automašīnu konvojs no Alūksnes un spēkratu vidū būs arī zemessargu sarūpētais. Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Zemessardzes 31. kājnieku bataljonam sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu izdevies savākt līdzekļus kārtējam transportlīdzeklim, kas būs noderīgs evakuācijai. Tieši šādu palīdzību zemessardzes veterānam lūdzis viņa draugs Ukrainas teritoriālās aizsardzības vienībā, kurš jau iepazīts iepriekšējā konvoja braucienā. Attēlā – bataljona veterānu priekšnieks, štāba virsseržants Juris Ločs, bataljona virsseržants Aleksejs Solovjovs un dižkareivis Mārtiņš Romanovskis pie “Renault Traffic” busiņa, kas tikko izbraucis no tehniskās apskates autoservisā un gatavs doties ceļā. Pie stūres ceļā uz frontes līniju sēdīsies pats akcijas iniciators Juris Ločs.
Šī nav pirmā reize, kad NBS Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes 31. kājnieku bataljons rīko labdarības akciju Ukrainas brīvības cīnītājiem savā struktūrā, par ko īpaši jāpateicas iniciatoram bataljona veterānu vadītājam Jurim Ločam.
Tiešais kontakts
Viņam nodibināts tiešais kontakts ar Ukrainas bruņoto spēku 2. brigādes 31. bataljona kareivjiem Ukrainā, kas ir līdzvērtīga vienība Latvijas zemessardzei un rūpējas par teritoriālo aizsardzību. Bataljonu nosaukumu sakritība gan ir nejaušība, taču sadarbība un draudzība – mērķēta un sirsnīga. “Ar šo ukraiņu vienību sakomunicējām fonda rīkotajā pērnā gada Jāņu konvojā. Tur iepazinos ar vienu no vienības vadītājiem ar iesauku “Ļešij”, ar kuru joprojām uzturam kontaktu,” stāsta J. Ločs. Zemessargs atminas ukraiņu karavīru prieku par alūksniešu sagādātajām automašīnām un viesmīlīgo uzņemšanu un uzsver – pat kara apstākļos cilvēcība un sirsnība nav zudusi.
Atgriežoties mājās, Juris domājis par to, kā vēl varētu jauniegūtajiem draugiem palīdzēt, un ar bataljona vadības atbalstu pērn Ziemassvētkos uzsākta akcija vienības ietvaros, kurā bataljona karavīri, zemessargi un veterāni kopīgiem spēkiem saziedoja līdzekļus ukraiņu karavīriem tik vajadzīgajam bezceļu braucamajam. Aprīlī jau bija pietiekami līdzekļu, lai iegādātos auto, kuru pats Juris Ločs konvojēja uz Ukrainu.
Vajadzīgs evakuācijas auto
Komunikācija ar jauniegūto ukraiņu draugu “Ļešiju” turpinājusies, un, sekojot vienības gaitām, J. Ločs uzzinājis, ka zemessargu saziedotais džips augustā cietis dronu uzlidojumā un nav vairs lietojams. “Tā bijusi laimīga nejaušība, ka karavīri tobrīd bijuši pārsimts metru no transportlīdzekļa un palikuši dzīvi. Man atsūtīja fotogrāfiju, kas no tās palicis pāri,” stāsta J. Ločs, atzīstot, ka trīs četru mēnešu kalpošanas laiks automašīnai kara apstākļos vērtējams kā ilgs.
Uz jautājumu – kā var palīdzēt, ukraiņu draugi atzinuši, ka bezceļnieku pašlaik nevajag, bet noderētu transportlīdzeklis evakuācijai. “Vajadzības kaujas laukā mainās nepārtraukti – tagad krievi ir pienākuši tuvāk un reizēm ir vajadzība evakuēties. Meklējamā busiņa parametri bijuši vienkārši – lai būtu pēc iespējas vairāk pasažieru vietu, lai ērti izņemt un ielikt sēdekļus, ievietot ievainotos. Izdevies atrast ļoti piemērotu variantu – busiņu “Renault”, kas izmaksājis 1700 eiro. Autoservisā pārbaudīts – kalpošot vēl gana ilgi.
Tāpat ukraiņu cīnītāji lūguši izlīdzēt ar datoru mātes platēm, kas vajadzīgas dronu ražošanai. “Kad bijām pie viņiem, kareivji demonstrēja pašu gatavotus dronus, vienīgi acīmredzot viņi nevar dabūt šim nolūkam vajadzīgo elektroniku,” skaidro J. Ločs.
Trūkstošo saziedo zvēresta ceremonijā
Sacīts darīts. Ņemot vērā, ka akcija kopš aprīļa turpinājusies, zemessargiem jau bijis apmēram 600 eiro iekrājums nākamajam sūtījumam, bet plānotā busiņa iegādei mazliet pietrūcis. Tādēļ pirmo reizi sarīkota ziedojumu akcija jauno karavīru zvēresta došanas ceremonijā, kur pāris stundu laikā trūkstošā summa saziedota. “Todien 7. Siguldas pieminekļa kalna pakājē bija sabraukuši cilvēki no visas Latvijas – jauno karavīru vecāki, ģimenes, draugi, – un akcija pelnīja lielu ievērību. Katram ziedotājam pastāstīju, kam šī naudiņa tiks izmantota, visi vēlēja izdošanos, ziedojot pat 50 eiro,” par atbalstītāju dāsnumu priecājas Juris Ločs un ar šo publikāciju vēlas pateikties katram, kuru paldies vārdi sasniegs. Īpaša pateicība no zemessardzes veterāna arī bataljona vadībai, kura atbalsta un iesaistās Jura labdarības iniciatīvās.
Vienotībā ir spēks
Jautāts, kā Ukrainas armijai klājas un kā viņiem vēl varam palīdzēt, J. Ločs stāsta, ka nākamajā akcijā, ko viņš ar domubiedriem cer sarīkot, plānots saziedot līdzekļus vēl viena šāda busiņa iegādei. Protams, ja kāds līdzīgu transportlīdzekli var ziedot, gan akcijas rīkotāji, gan ziedojuma saņēmēji tikai priecāsies. “Nevajag ideālā kārtībā, pieremontēsim un “uzcelsim”,” apņēmīgi saka J. Ločs, kuru iedvesmo ukraiņu sirsnīgā pateicība. “Kad dzinu pirmo mašīnu, mani ukraiņu muitnieks apkampa un asarām acīs pateicās Latvijai par to, ko mēs viņu labā darām,” viņš stāsta, aicinot arī iedzīvotājus neatslābt savā atbalstā. “Vienotībā ir spēks – tas ir skaidrs. Ja mēs nepalīdzēsim, ukraiņi vieni paši nevarēs tikt galā. Un tad var pienākt mūsu kārta,” saka J. Ločs.
Lūgts vērtēt pašreizējo situāciju ar Krievijas dronu provokācijām, zemessardzes veterāns J. Ločs ir lakonisks: “NATO vajadzētu asāk reaģēt, ar kaunināšanu šoreiz vairs nepietiek. Tam Krievijas lācim ir jāparāda viņa vieta.”
Ja kāds var palīdzēt ar ziedojumu nākamajam konvoja auto, aicinājums ziedot uz kontu vai ienākot fondā Dārza iela 8a, Alūksne, LV-4301
Nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds" Reģ. Nr. 40008090271 Banka: AS SEB Banka Kods: UNLALV2X Konts: LV96UNLA0050019750651 Mērķis: Palīdzēsim Ukrainas tautai
