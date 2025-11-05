Zemas īres maksas namu programmā tiek vērtēti 16 projekti

Zemas īres maksas namu programmā pašlaik tiek vērtēti 16 projekti, otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas Nevienlīdzības mazināšanas apakškomisijas sēdē informēja AS “Attīstības finanšu institūcija “Altum”” pārstāvis Gatis Sniedziņš.
Viņš stāstīja, ka pašlaik programmā tiek īstenoti deviņi projekti, bet vērtēšanā ir vēl 16. Vienlaikus “Altum” pārstāvis neslēpa, ka ir attīstītāji, kas saskaras ar dažādiem šķēršļiem ieceru īstenošanā, tāpēc daļa projektu netiks īstenota.
Sniedziņš arī uzteica Ekonomikas ministriju (EM), kas arvien cenšas paplašināt programmā pieejamo finansējumu.
Arī ministrijas parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis apliecināja, ka tiek meklēti risinājumi, lai palielinātu pieejamo atbalstu, jo EM ir svarīgs programmas rezultāts.
EM apkopotie dati liecina, ka teju visās pašvaldībās, kur pašlaik tiek īstenoti šie projekti, kā pirmā atbalstāmā grupa mājokļa saņemšanai ir kvalificētie speciālisti. Tikai Ventspilī kā pirmā prioritārā grupa ir ģimenes, kurās aug bērns ar invaliditāti.
Kā otrā prioritārā grupa Valmieras novadā, Jelgavā, kā arī Cēsu, Alūksnes un Smiltenes novados ir daudzbērnu ģimenes. Bauskas novadā otrajā grupā ir ģimenes ar vismaz vienu bērnu, Tukuma novadā – ģimenes ar vismaz diviem bērniem, bet Ventspilī un Ādažu novadā – mājsaimniecības, kurās ir persona ar pirmās grupas invaliditāti.
Iepriekš vēstīts, ka Latvijā pirmo reizi tiek īstenota zemas īres maksas namu programma, ņemot par piemēru citās Eiropas valstīs, tostarp Nīderlandē, Vācijā, Austrijā, Polijā un citur veiksmīgi realizētos projektus jau vairāk nekā 100 gadu garumā.
Programmas mērķis ir veicināt reģionos mājokļu pieejamību tām ģimenēm, kas nevar atļauties iegādāties mājokli par tirgus noteiktajām cenām un kam privātais īres tirgus piedāvājums ir neaktīvs.
