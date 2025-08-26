Zeltiņos krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks”

Aizvadīts Zeltiņu pagasta atklātā krosa skriešanas seriāls “Mizojam, ka prieks”, ko organizē biedrība “Sporta klubs Zeltiņi”. Lai uz starta līnijas varētu stāties katrs mazais un lielais mizotājs un uz finiša līnijas sagaidīts katrs no viņiem, paldies ir jāsaka daudzajiem palīgiem, kuri sniedz atbalstu skrējiena organizēšanā! “Bez jums nebūtu izdevusies tik skaista un saulaina sezona! Sezonas sākums šogad neierasti sākās ar satelītpasākumu “Mizojam ieskrējiens” 3. maijā: vieglu nūjošanu vai pastaigu pie Pātraža ezera. Paldies par līdzdalību un skanīgajām balsīm Keitai, Braienam, Elvim, Laurim, Elzai, Artūram, Rūdim, Druvim, Oskaram, Zemgum, Miķelim, Edgaram, Ernestam, Anetei, Elīnai un Karīnai. Paldies par tehnisko atbalstu visiem bērnu vecākiem. Paldies pavarda turētājai Dzintrai un maizītes cepējiem no Ķelmēniem, kā arī ekspozīciju palīgiem Medņu ģimenei,” stāsta Zeltiņu iedzīvotāja Sigita Mūrniece.
Mizošana sākusies 25. maijā ar “Estrādes loku” posmu Zeltiņu estrādē, turpinājums “Alpu pļavu” posmā 22. jūnija Alpos, 26. jūlijā “Zūdam Ieviņu” posmā Ieviņās un sezonas noslēgums kā ierasts mizotājus pulcē “Krogsalas apļu” posmā pie Zeltiņu skolas.
“Šogad jo īpaši priecājamies, ka mizotāju pulkā saulgriežu laikā piepulcējušies soļotāji. Arī 2025. gada sezonas vizuālās identitātes autoru pulks ir līdz šim plašākais. 25 aizvadītās sezonas noslēguma posma rakstītāji radījuši rokrakstu joslu. Diplomu rokraksta īpašniece Vanda Cauka ir radījusi sezonas kaligrāfisko uzrakstu. Savukārt četru Zeltiniešu, kuri ikdienā dzīvo ārpus Latvijas, rokraksti rotā katra posma afišu, kuras varēja redzēt sociālajos tīklos. Paldies par atsaucību un līdzdalību Irīdai Vanagai no Apvienotās Karalistes, Elīnai Kersonei no Kipras, Mārtiņam Zariņam no Norvēģijas un Anitai Vanagai no Vācijas,” pateicīga ir S. Mūrniece.
Kā jau visu gadu skrējienos, augstu vērtēti ir iesildīšanās pirms skrējiena – šogad bija iespēja
kopīgi iepazīt gan zināmākus, gan nezināmākus sporta veidus. “Maijā tikāmies ar 2024. gada pasaules
un Eiropas čempioni BMX riteņbraukšanā U23 grupā Veroniku Stūrišku no Jaunpiebalgas. Jūnijā
iepazināmies ar 2021. gada Baltic Championship Bodybuilding sudraba medaļas ieguvēju, fitnesa
entuziasti un pavārgrāmatu autori Vendiju Karalkinu no Beļavas. Jūlijā amzierējāmies ar Latvijas U20
basketbola izlases un basketbola kluba “VEF Rīga” spēlētāja Riharda Berkolda alter ego mammu Līgu
Berkoldi no Beļavas. Noslēdzošajā posmā mizotājus iesildīja bosleja izlases sportisti! Priecājāmies kopā
ar izlases galveno treneri, pasaules vicečempionu Emīlu Cipuli no Lēdurgas, izlases pilotu, Eiropas
kausa kopvērtējuma 2. vietas ieguvēju Renāru Grantiņu no Rīgas, izlases stūmēju, pasaules U26
čempionu Arni Bebrišu no Krāslavas un izlases stūmēju, Eiropas junioru vicečempionu Mairi Kļavu no
Alūksnes,” par pasākumu turpina stāstīt Zeltiņu aktīvā iedzīvotāja.
Šajā sezonā skrējēju pulkā Zeltiņos bijuši simtu piecpadsmit mizotāji!
Godalgotās vietas šosezon jaunāko bērnu grupā: Jānim Evo Šteineram, Tomam Savruckim,
Rodžeram Adrianam Vilnim un Martai Grūbei, Kerijai Tučai, Danai Seņko.
Vecāko bērnu grupā: Artūram Kārkliņam, Edgaram Ratniekam, Laurim Jānim Galviņam un Annai Jaunzemai, Elizabetei Grīslei, Anetei Jermacānei. Pirmā vieta jauniešiem Ingaram Baltiņam, otrā – Raivo Berkoldam, trešā – Armandam Pakalnietim.
Jauniešu grupā uzvarētāja: Merisa Akmentiņa, aiz sevis atstājot Elzu Ratnieci un Elīzu Bērziņu.
V16 grupā ātrākais bijis Alvis Tučs, aiz sevis atstājot Oliveru Elstiņu un Aivi Jermacānu.
S16 grupā ātrākā – Ance Poļaka, aiz sevis atstājot Madaru Jaunzemu un Līvu Poļaku.
Vidējās paaudzes V25 grupas ātrākais bija Bruno Zaķis, savukārt otro un trešo vietu izcīnīja Mairis Pētersons un Rinalds Ludvigs.
Dāmām uzvarētāja: Una Ellere, otro vietu ieguva Sarma Ludviga, trešo – Sindija Žīgure.
Pieredzējušāko skrējēju grupā uzvarētāji: Ivars Poļaks un Ilze Ludviga, otro vietu ieguva Harijs Buliņš, bet
trešo – Kārlis Jakobsons.
Dāmām otro vietu izcīnīja Sanita Poļaka, trešo vietu – Alla Jaunzema.
Jaunpienācēju soļotāju grupā dāmām: pirmā vieta Mairai Lisovskai, aiz sevis atstājot Lilitu Gāršnieci un
Marutu Samu.
“Sporta klubs Zeltiņi” ir pateicīgi stiprajām Sigitas, Andreja, Oļega un Rolanda ģimenēm par trasēm,
organizēšanu. Šīs ģimenes ieguldījušas lielu darbu. “Paldies skrējienu posmu iedvesmotājiem Veronikai Stūriškai, Vendijai Karalkinai, Rihardam un Līgai Berkoldiem, Emīlam Cipulim, Renāram Grantiņam, Arnim Bebrišam, Mairim Kļavam. Paldies arī Gintai Brakovskai par sadraudzību trases izveidē un Ērikam Samam, Vitai Kalējai, Raivo Līdakam, Edgaram Komarovam par palīdzīgām rokām! Paldies visu mizotāju sagaidītājai Elitai Laivai un Miķelim Mūrniekam, galvenajam hronometra pieskatītājam Andrejam Caukam, hronometra rādītāju dekodētājām Inesei Žīgurei, Silvai Zariņai un Samantai Šukstai, diplomu glītrakstītājai Vandai Caukai, foto mirkļu ķērājam Edgaram Mūrniekam. Paldies Alūksnes Sporta skolai par finansiālu atbalstu, paldies mūsu krustvecākiem Rāmkalniem un Ķelmēniem, draugiem Ādažu desu darbnīcai (Jānis Sauka meistardarbs), mācību platformai Open.lv, izdevniecības iDDea žurnālam “Lielais detektīvs”, Marienburg kokoglēm, SIA Freimans Timber Constructions, GBR “ERDI-AU” un Dimitrijam Āzim, Ilgai Lazdiņai, Oļegam Ivanovam, Sigitai Mūrniecei par negurstošu atbalstu un rūpēm! Paldies par sadarbību Igaunīšu saimniecībai un Zeltiņu vēstures krātuvei,” pateicības vārdus saka S. Mūrniece.
