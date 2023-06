Zeltiņos būs auto “meet-up”

3. jūnijā notiks auto entuziastu sezonas atklāšanas pasākums “GribTrip”, kurš būs līdz šim grandiozākais “GribTrip” organizētais auto saiets jeb “meet-up”, kas veidots kā labdarību veicinošs pasākums. Autosaieta organizatori aicina pievienoties ikvienu interesentu!

Lai pievērstu uzmanību

Auto saieta “GribTrip” organizatori informē, ka šajā auto entuziastu sanākšanā iekļautas dažādas aktivitātes, sākot ar dažādām nominācijām, ģimeņu spēlēm, dzīvnieku stūrīti, kā arī ar auto entuziastu nominācijām kategorijās “Skaļākais auto”; “Zemākais auto”; “Skatītāju favorīts”; “Riepas uzlikšana un noņemšana”; “Bērnu nominācija”; “Meiteņu nominācija”; “Riepas mešana” un tā tālāk. Notiks arī izlozes ar dažādām balvām. Pasākuma noslēgumā dalībniekus apbalvos par nominācijās iegūtajām godalgotajām vietām.

Pasākuma laikā viesosies arī dzīvnieku mājas “Astes un Ūsas” brīvprātīgie ar patversmes iemītniekiem, lai šādā veidā pievērstu uzmanību dzīvnieku mājai un tās vajadzībām, kā arī iedrošinātu cilvēkus adoptēt mājas mīluļus.

Iepriekš – vairāk nekā 100 automašīnas

“GribTrip” ir domubiedru grupa, kas organizē automašīnu saieta jeb “car meet-up” veida pasākumus Alūksnes novadā vasaras sezonā, uz kuriem ierodas vairāk nekā 100 automašīnas. Automašīnu saietus rīko jau otro gadu, un cilvēku atsaucība arvien pieaug – apmeklētāji ierodas ne tikai no Alūksnes novada, bet arī no visas Latvijas. “Pasākums tiek rīkots ar domu, lai cilvēkiem būtu iespēja parādīt savu automašīnu un tai veiktās pārveides, uzlabojumus, “tjūningu” pārējiem, lai mēs varētu vairāk pastāstīt un motivēt jauniešus un ģimenes palīdzēt arī mūsu organizētajos labdarības projektos,” pauž “GribTrip” organizatori.

“GribTrip” auto klubs radies pavisam nejauši. Viens no “GribTrip” iepriekšējiem organizatoriem aizsūtīja ziņu cilvēkiem, ka tiks rīkota kafijas pauzes satikšanās, uz kuru ieradās ap 50 automašīnu. “Laika gaitā cilvēki sāka vēl vairāk interesēties, un tad jau mēs sākām organizēt lielākus auto pasākumus, kur iekļāvām dažādas nominācijas un apbalvojumus, devām iespēju pievienoties ikvienam, kurš vēlas būt mūsu klubā. Komanda skaitliski pieauga, un interese kļuva vēl lielāka, sākumā tajā bija viena meitene un pieci puiši, bet laika gaitā komanda mainījās un pievienojās jauni organizatori. Šobrīd komandā ir divas meitenes, seši puiši, kā arī brīvprātīgie, kuri ir gatavi aktīvi iesaistīties un palīdzēt. Komandā pārsvarā esam jaunieši, daži no mums vēl studē, daži strādā, visi neesam no Alūksnes, bet aktīvi tiekamies un cenšamies attīstīt Alūksnes auto entuziastu sanākšanu kopā, jo mēs redzam potenciālu un iespējas Alūksnes novadā. Auto entuziasti un arī citi dodas pie mums arī no tālākām pilsētām, kā Ventspils, Kuldīga, Liepāja,” stāsta “GribTrip” pārstāvji.

Novērtē smago darbu

Organizatori uzsver, ka auto entuziastus apvieno laika pavadīšana kopā, nomināciju izpildīšana, tehniskā palīdzība, dalīšanās auto uzlabošanas pieredzē, draugu loks vai paziņo loks, kas motivē sākt darboties ap auto, vai vienkārši atbraukt līdzi uz kādu pasākumu, jo ne visi auto entuziasti ar savām auto mašīnām brauc no punkta A līdz punktam B, bet gan ierodas tikai uz auto pasākumiem. Latvijā auto klubu, kuriem ir dažādas nominācijas un apbalvojumu ir maz, auto kultūra ir plaša, bet pārsvarā notiek tikai “kafijas pauzes”. Līdz ar to uz šādiem pasākumiem auto entuziasti brauc labprāt un vēlas parādīt visiem citiem savu vaļasprieku, modificētos auto, jo šie domubiedri novērtē smago darbu, ko ikviens ieguldījis savā automašīnā.

Automašīnu saiets “GribTrip” pulcē daudzus interesentus, un dalībniekiem bagāts solās būt arī pasākums 3. jūnijā. “Pie mums ierodas ģimenes, jaunieši, kuriem nav sēdināts bembis vai modificēta automašīna, tāpēc domājam arī aktivitātes, lai būtu interesanti ikvienam, kurš atbraucis, jo vēlamies, lai būtu iespēja pievienoties arī cilvēkiem no malas un saprast, ka mēdz būt arī citādāki pasākumi,” teic “GripTrip” organizatori un uzsver, ka gaidīs ikvienu interesentu 3. jūnijā jau pulksten 15.00 Zeltiņu kodolraķešu bāzē.