Zaķi prom, cāļi vietā

Šogad Lieldienu rotājumos Alūksnē vairs nav redzami ierastie zaķi, kuri, nedaudz pārveidoti, vairākus gadus rotāja pilsētu visos svētkos. Iebraucot Alūksnē, pils parkā, Pils un Brūža ielas krustojumā, kā arī Ojāra Vācieša ielā virzienā uz Pilssalu nu izkārtojušās brūnas Lieldienu olas un šūpolēs sakāpuši cālīši, bet pats galvenais svētku elements ir krāsainais gailis, kurš velk ratus ar krāsotām Lieldienu olām. Lieldienu rotājumu autori ir Gintars Čerbikovs un Lilija Kukle.

“Gatavojam to, ko vēlas redzēt lielākā daļa alūksniešu. Zaķu tēmas laiks pilsētā esot beidzies, tā mums norādīja pašvaldībā, tādēļ tie šogad aizceļoja uz novada pagastiem, bet citas no iepriekšējiem gadiem saglabātās dekorācijas esam papildinājuši ar jaunām,” stāsta G. Čerbikovs. Alūksnieši pērn atzinīgi vērtējuši cāļus Lieldienu šūpolēs, tādēļ jau pieciem izgatavotajiem šogad pievienojušies vēl pieci. Jaunie šūpojas koku zaros Jaunās pils parkā, bet senāk tapušie kokos pie Tūrisma informācijas centra līdz pat Pilssalas tiltam un pat aiz tā. “Zaķu tēma man gan bija mīļa, tādēļ ir kāda iecere vēl kaut kad pie zaķiem atgriezties, lai gan citādākā izpildījumā,” saka mākslinieks.

Kā sīpolu mizās krāsotas

Dekorācijām izmantotas pirms vairākiem gadiem izgatavotās un šogad restaurētās piecas krāsotas olas, bet no jauna tapušas vēl 11. “Centāmies ievērot pašvaldības vēlmi un jaunās olas izgatavot līdzīgas tām vistu olām, ko mēdzam krāsot sīpolu mizās, – sarkanbrūnas. Dažas olas ievietotas arī šūpolēs, jo arī šūpoļu skaitu papildinājām, izgatavojot desmit,” atklāj G. Čerbikovs. Savukārt pērnā gada olu dekorācijas, kas krāsotas regulāros trīsstūros, tagad grezno Pils un Rīgas ielas krustojumu un par Lieldienu tuvošanos vēsta ne tikai alūksniešiem, bet arī iebraucējiem.

Savu laiku nokalpojis bija arī gailis, kas velk ratus ar raibām Lieldienu olām Pils un Brūža ielas krustojumā. To G. Čerbikovs un L. Kukle gatavoja pilnībā no jauna. Bijām to pieraduši redzēt dzeltenā krāsā, tagad gailis ieguvis raibu spalvu krāsojumu. Tas ar visiem ratiem novietots tā, lai, skatoties zināmā rakursā, līdzinātos ar luterāņu baznīcas tornī sēdošo gaili.

No celtniecības putām

Rotājumus Lieldienām mākslinieki sāk izgatavot tūlīt pēc Ziemassvētkiem. Process nenotiek tik ātri, kā varbūt vēlētos. Lai tiktu līdz galarezultātam, ir vairāki procesi. No koka un no stieplēm jāizgatavo karkass, jāierēķina celtniecības putu, no kā galvenokārt gatavoti rotājumi, žūšanas laiks, nepieciešams arī zināms periods, lai varētu krāsot, un arī krāsas nožūšanai. Tāpat jādomā, kur visu izgatavoto glabāt. “Nedēļas laikā, ja darbs rit raiti un nekas cits nav jādara, iespējams izgatavot divus cāļus. Tehnoloģijas gājušas uz priekšu, tādēļ šogad cāļiem kājas ir no koka, bet iepriekšējos gados tās bija no stieplēm. Tās nebija izturīgas, tādēļ materiālu mainījām. Vienam nelielam cālim nepieciešami aptuveni divi flakoni celtniecības putu,” stāsta G. Čerbikovs.

Lai dažādotu olu dekorācijas, tām izvēlēti trīs lielumi. Lielākās ir 1,20 metrus augstas, tad ir vienu metru un 0,60 metru lielas olas. Nākamgad plānots vēl izgatavot arī 1,40 metrus un 0,80 metrus lielas krāsotas olas. “Pirms pāris gadiem bijām uzbūvējuši arī divus metrus augstu olu, tomēr tā nebija izturīga un pēc kāda laika salūza. To bija arī problemātiski uzstādīt brīvā dabā,” saka mākslinieks.

Top mākslinieku darbnīcā

Visas dekorācijas pilsētas rotāšanai svētkos top G. Čerbikova un L. Kukles mākslinieku darbnīcā Jaunalūksnes pagasta “Sprīdīšos”. Nelielā darbnīca un vēl citas papildu telpas ir vieta, kur abi mākslinieki strādā. Olas krāsotas ar otām, jo nopūst ar krāsas flakonu nav ekonomiski, tam arī nav piemērotu telpu. “Vislabākās darba dienas mums ir nedēļas nogales, jo ikdienā Lilija strādā vēl arī citviet, tādēļ sestdien un svētdien varam koncentrēties darbam savā darbnīcā. Šogad Lieldienu rotājumus sākām gatavot ļoti ātri un operatīvi, bez steigas to paveicām. Lai gan laika apstākļi nebija patīkami, kopā ar pašvaldības iestādes “Spodra” darbiniekiem devāmies dekorācijas izvietot pilsētā. Gāja jau visādi, olas dažviet neturējās tik stabili, kā plānots, bet tikām galā,” atklāj G. Čerbikovs. Abi mākslinieki saka, ka gandarījumu sagādā tas, ja cilvēkiem dekorācijas patīk. Novērots, ka alūksnieši un viņu viesi labprāt fotografējas pie svētku rotājumiem. “Tas nozīmē, ka viņiem patīk, tad arī mums ir prieks par paveikto,” saka mākslinieks.

