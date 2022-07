VVD atgādina – lai likumīgi un videi saudzīgi veiktu ūdenstilpju un krastu tīrīšanu, nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus

Vasarā, līdz ar ūdens līmeņa pazemināšanos dažādās ūdenstilpēs, arvien aktuālāks paliek jautājums par ūdenstilpju un krastu tīrīšanu. Valsts vides dienests (VVD) vērš uzmanību – lai veiktu virszemes ūdensobjektu padziļināšanu vai tīrīšanu, neradot kaitējumu vai apdraudējumu videi un dabai, nepieciešams saņemt VVD izdotus tehniskos noteikumus. Dienests šogad konstatējis vairākus pārkāpumus, kas saistīti ar ūdenstilpju tīrīšanu bez VVD izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Viens no pēdējā laikā spilgtākajiem piemēriem attiecībā uz nelikumīgu patvaļu ūdens objektu transformēšanā ir gadījums, kad jūnija vidū Dienvidkurzemē tika aizbērta Durbes upes izteka no Durbes ezera. Šobrīd norisinās izmeklēšana, vainīgā persona vēl nav identificēta, taču 20.jūlijā patvaļīgas darbības konstatētas atkārtoti – kāds nelikumīgi atracis izveidoto upes iztekas aizsprostu. Šādas nesaskaņotas un nepārdomātas darbības jau atkārtoti rada kaitējumu videi. Izvērtējot riskus un veicot hidroloģisko parametru aprēķinus, VVD lēma upes atrakšanas darbus veikt pēc mazūdens perioda beigām (bet ne vēlāk kā līdz septembra beigām), tādā veidā pēc iespējas mazāk kaitējot zivju resursiem. Šobrīd VVD veicis akmeņu krāvuma atjaunošanu ar mērķi samazināt pārmērīgu ūdens aizplūšanu no Durbes ezera. Pašvaldība ir pasūtījusi projektēšanu ūdens līmeņa regulēšanai – zivju ceļa izbūvei, lai nodrošinātu zivju migrāciju un atrisinātu problēmu, kas saistīta ar Durbes ezera ūdens līmeņa pazemināšanos. Tāpat, sadarbībā ar pašvaldību, tiks lemts par notikuma vietas norobežošanu, lai nepieļautu atkārtotu pārkāpumu izdarīšanu.

VVD uzsver – dienesta izdoti tehniskie noteikumi nepieciešami, lai darbības veicējs neapzināti nenodarītu kaitējumu virszemes ūdensobjekta akvatorijai, tajā mītošajiem dzīvajiem organismiem un zivju resursiem, neiznīcinātu biotopus un šīs darbības veiktu pēc iespējas saudzīgāk, neatstājot vai būtiski samazinot tīrīšanas ietekmi uz virszemes ūdens objektu un tā ekosistēmu, kā arī neietekmētu apkārtējās teritorijas.

Šī gada vasaras periodā, īsā laika posmā, VVD konstatējis vairākus pārkāpumus, kas saistīti ar ūdenstilpju tīrīšanu un krastu rakšanas darbiem bez VVD izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem. Cēsu novadā konstatēta Gaujas upes krasta tīrīšana un dīķa rakšanas darbi, kur no dīķa izraktā grunts ir novietota īpaši aizsargājamā biotopa teritorijā. Pārbaudes laikā arī atklāts, ka ir notikusi Pedeces upes gultnes tīrīšana, bet iesniegums VVD par upes tīrīšanu vai padziļināšanu nav saņemts. Līdzīgs pārkāpums konstatēts arī Madonas novadā, kur VVD inspektori, pārbaudot Sakārnīša ezera aizsargjoslas, fiksēja rakšanas darbus ezera krasta daļā. Nelikumīgas darbības konstatētas arī Valkas novada Salaiņa ezerā un Latgalē, Lielajā Stropu ezerā, kur īstenoti ezeru krastu rakšanas darbi bez saskaņošanas ar VVD. Tāpat VVD fiksējis pārkāpumu Vidzemē pie jūras, kur ar ekskavatora palīdzību kāpa tika aizbērta ar melnzemi un laukakmeņiem, tādā veidā palielinot īpašumu uz pludmales rēķina.

Dienests aicina izturēties atbildīgi pret apkārtējo vidi un ņemt vērā, ka bieži upes un ezeri atrodas aizsargājamās dabas teritorijās vai pastāv ierobežojumi to apsaimniekošanā, tādēļ jo īpaši svarīgi informēt VVD par plānotajiem darbiem ūdenstilpēs, iesniedzot VVD iesniegumu tehnisko noteikumu saņemšanai.

Iesniegumu iespējams iesniegt izmantojot e-pastu un e-adresi vai nosūtot iesniegumu pa pastu. Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti elektroniskā formā, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un nosūtīti uz e-adresi vai iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Ja ūdensobjekta tīrīšana ietver darbības, kas atbilst būvniecības definīcijai pēc būvniecību regulējošo normatīvo aktu kritērijiem, tad tehniskie noteikumi šādām darbībām tiek izsniegti Būvniecības informācijas sistēmā. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja digitāli saņemt informāciju (izziņu) par to, vai plānotajai darbībai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, sākotnējais ietekmes uz vidi izvērtējums vai tehniskie noteikumi.