Šodien pulksten 13.29 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma izsaukumu uz Torņa ielu Alūksnē, kur noticis ceļu satiksmes negadījums. “Negadījuma rezultātā uz ielas braucamās daļas izlijusi eļļa 0,5 kvadrātmetru platībā. Ugunsdzēsēji glābēji, izmantojot absorbentu, sakārtoja ceļa braucamo daļu,” informē VUGD pārstāve Sandra Vējiņa. Savukārt rīta pusē, kad iedzīvotāji dzirdēja VUGD automašīnas sirēnas, dienests braucis palīgā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam.
VUGD izbrauc uz ceļu satiksmes negadījumu Torņa ielā
15:32 13.10.2025
