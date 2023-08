VUGD aicina sēņot, ogot un pastaigāties mežā droši un pārdomāti

Foto: freepik.com

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) apkopotā informācija liecina, ka šogad pēc apmaldīšanās mežā vai purvā izglābti jau 12 cilvēki. Savukārt, aizvadītā gada pirmajos septiņos mēnešos tika saņemti 26 izsaukumi, līdz ar to šogad apmaldīšanās gadījumi reģistrēti mazāk. Kopumā ugunsdzēsēju glābēju palīdzība pērn bija nepieciešama 65 cilvēkiem, tai skaitā vienam nepilngadīgajam, kuri saviem spēkiem nespēja atrast izeju no mežā/purva.

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

VUGD Operatīvās vadības pārvaldes priekšnieks Kristaps Kolbergs skaidro: “Sākoties ogu un sēņu laikam, regulāri saņemam palīdzības saucienus no tiem, kas apmaldījušies mežā. Šādi glābšanas darbi tiek īstenoti kopā ar Valsts policiju un ugunsdzēsēji glābēji visbiežāk ieslēgs autocisternas skaņas signālu un tumšajā laikā arī gaismas signālu, lai cilvēkiem norādītu, kurā virzienā atrodas izeja no meža. Cilvēkam ir uzmanīgi jāieklausās un, to sadzirdot, jādodas skaņas virzienā. Ja būs nepieciešams, apmaldījušos cilvēku meklēsim, teritoriju no augšas pārskatot ar dronu, kurš aprīkots arī ar termokameru.” K.Kolbergs atzīst, ka to, cik operatīvi cilvēku izdosies atrast un izglābt, bieži nosaka tas, vai cilvēkam ir līdzi uzlādēts mobilais telefons. Ja cilvēks ir zvanījis uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112, lai ziņotu par apmaldīšanos, tad visticamāk, ka ugunsdzēsēji glābēji ar viņu sazināsies, lai apmainītos ar informāciju un dotu norādes, piemēram, ko cilvēks redz apkārt, vai dzird skaņas signālu utt. “Tāpēc, ja esat apmaldījušies mežā pirmajam un vienīgajam zvanam, jābūt uz tālruņa numuru 112. Visticamāk, ka dispečers varēs noteikt jūsu aptuveno atrašanās vietu, bet glābēji sazināties, lai pēc iespējas ātrāk izvestu ārā no meža. Zvani radiniekiem vai draugiem izlādē telefona bateriju un līdz ar to var apgrūtināt un paildzināt glābšanas darbus.”

Šobrīd, kad tiek ziņots, ka sēņu un ogu laiks ir klāt, VUGD atgādina par drošu un pareizu rīcību mežā/purvā, un to, kā pareizi rīkoties, ja tomēr sanācis apmaldīties.

Lai neapmaldītos:

Saturs turpināsies pēc reklāmas.

Pirms došanās mežā, informējiet piederīgos par to, kurā vietā plānots sēņot vai ogot. Šīs norādes palīdzēs operatīvajiem dienestiem noteikt iespējamo meklēšanas teritoriju apmaldīšanās gadījumā;

Izvēlēties apģērbam un galvassegai spilgtas un košas krāsas – tas palīdzēs jūs ātrāk pamanīt meža zaļumos;

Mežā nedodieties vienatnē, lai nepieciešamības gadījumā otrs cilvēks varētu palīdzēt;

Paņemiet līdzi pilnībā uzlādētu mobilo telefonu, lai ir iespējams sazināties ar operatīviem dienestiem;

Pārliecinieties, ka telefonā ieslēgta atrašanās vietas noteikšana, kas apmaldīšanās gadījumā palīdzēs noteikt jūsu aptuveno atrašanās vietu;

Paņemiet arī ūdens pudeli un šokolādi, jo tie apmaldīšanās gadījumā palīdzēs atgūt nepieciešamo enerģiju;

Atcerieties par kabatas lukturīti un svilpīti;

Vērojiet apkārtni un sekojiet līdzi, kur pārvietojieties – stigas, elektrolīnijas, zīmīgi koki, dabas objekti palīdzēs saprast jūsu atrašanās vietu.

Saprotot, ka esat apmaldījies, nekrītiet panikā:

Apsēdieties, atpūtieties, centieties noorientēties apvidū un tikai tad uzsāciet atpakaļceļu.

Nemēģiniet sākt haotiski staigāt pa mežu un meklēt atpakaļceļu, jo tādējādi jūs varat ieiet mežā vēl dziļāk.

Centieties saklausīt, kas apkārt atrodas – ja tuvumā atrodas šoseja, ceļš vai dzīvojamā māja, tad dodieties uz turieni un jautājiet pareizo virzienu līdzcilvēkiem.

Izmantojiet mobilajā telefonā lejupielādētās topogrāfiskās aplikācijas, piemēram, Google map, vai kompasu.

Ja saprotiet, ka pašu spēkiem nespēsiet izkļūt no meža, tad nekavējoties zvaniet glābējiem pa tālruni 112 un nosauciet pēc iespējas konkrētākus orientierus – kurā vietā iegājāt mežā, cik ilgi tur jau esat, kādus dabas vai cilvēka veidotus objektus esat šķērsojis vai, kam esat pagājis garām. Ja glābēji dodas jums palīgā, tad uzmanīgi ieklausieties, vai nedzirdat skaņas signālu, kas parādīs pareizo virzienu izejai no meža, esiet gatavs, ka ugunsdzēsēji glābēji jums var zvanīt un atbildiet, ja jums zvana nepazīstams numurs, kā arī taupiet mobilā telefona bateriju, nezvanot tuviniekiem un draugiem, lai tikai pastāstītu, kas ar jums noticis.