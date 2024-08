VUGD aicina sēņot, ogot un pastaigāties mežā droši un pārdomāti

Foto: Didzis Bauers

Ugunsdzēsēji glābēji šogad pēc apmaldīšanās mežā vai purvā izglābuši jau 14 cilvēkus. Savukārt, aizvadītajā gadā mežā izglābts 61 cilvēks, tajā skaitā, viens nepilngadīgais, bet 2022. gadā – 65 cilvēki, tajā skaitā, viens nepilngadīgais. Sākoties ogu un sēņu laikam, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) regulāri saņem palīdzības saucienus no tiem, kas apmaldījušies mežā. Šādi glābšanas darbi tiek īstenoti kopā ar Valsts policiju un ugunsdzēsēji glābēji visbiežāk ieslēgs autocisternas skaņas signālu, lai cilvēkiem norādītu, kurā virzienā atrodas izeja no meža. Cilvēkam ir uzmanīgi jāieklausās un, to sadzirdot, jādodas skaņas signāla virzienā. Diennakts tumšajā laikā tiks ieslēgts arī autocisternas gaismas signāls, ko cilvēks varētu ieraudzīt tumsā. Ja būs nepieciešams, apmaldījušos cilvēku ugunsdzēsēji glābēji meklēs, teritoriju no augšas pārskatot ar dronu, kurš aprīkots arī ar termokameru. To, cik operatīvi cilvēku izdosies atrast un izglābt, bieži nosaka tas, vai cilvēkam ir līdzi uzlādēts mobilais telefons.

VUGD atgādina – ja esat apmaldījušies mežā vai purvā, pirmais un vienīgais zvans jāveic uz tālruņa numuru 112. Zvani radiniekiem vai draugiem izlādē telefona bateriju un līdz ar to var apgrūtināt un paildzināt glābšanas darbus.

Ikviens Latvijas iedzīvotājs, kuram ir viedtālrunis, aicināts lejupielādēt un izmantot bezmaksas lietotni “112 Latvija”, kas tās lietotājam sniedz vairākas priekšrocības ārkārtējās situācijās – iespēju piezvanīt vai nosūtīt īsziņu uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, saņemt paziņojumus par iespējamo apdraudējumu un uzzināt, kā rīkoties. Zvanot uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa numuru 112 no lietotnes “112 Latvija”, dispečeri redzēs aptuveno zvanītāja atrašanās vietu. Tas sniegs iespēju operatīvāk sniegt palīdzību tiem cilvēkiem, kuri nevar nosaukt precīzu atrašanās vietas adresi. Lai dispečers redzētu cilvēka atrašanās vietu, lietotnes instalācijas brīdī vai vēlāk nepieciešams atļaut lietotnei piekļūt telefona atrašanās vietai.

Ir būtiski zināt, kāda ir pareiza un droša rīcība, atrodoties mežā vai purvā, kā arī būt informētam par pareizu rīcību, ja tomēr sanācis apmaldīties.

Lai neapmaldītos:

Pārliecinieties, ka telefonā sadaļā “Iestatījumi” aktivizēta funkcija “Atrašanās vietu pakalpojumi ārkārtas situācijās”, kas tikai zvana brīdī ļauj 112 dispečeram redzēt zvanītāja aptuveno atrašanās vietu;

Pirms došanās mežā, informējiet piederīgos par to, kurā vietā plānots sēņot vai ogot. Šīs norādes palīdzēs operatīvajiem dienestiem noteikt iespējamo meklēšanas teritoriju apmaldīšanās gadījumā;

Izvēlēties apģērbam un galvassegai spilgtas un košas krāsas – tas palīdzēs jūs ātrāk pamanīt meža zaļumos;

Mežā nedodieties vienatnē, lai nepieciešamības gadījumā otrs cilvēks varētu palīdzēt;

Paņemiet līdzi pilnībā uzlādētu mobilo telefonu, lai ir iespējams sazināties ar operatīviem dienestiem;

Paņemiet arī ūdens pudeli un šokolādi, jo tie apmaldīšanās gadījumā palīdzēs atgūt nepieciešamo enerģiju;

Atcerieties par kabatas lukturīti un svilpīti;

Vērojiet apkārtni un sekojiet līdzi, kur pārvietojieties – stigas, elektrolīnijas, zīmīgi koki, dabas objekti palīdzēs saprast jūsu atrašanās vietu.

Saprotot, ka esat apmaldījies, nekrītiet panikā:

Apsēdieties, atpūtieties, centieties noorientēties apvidū un tikai tad uzsāciet atpakaļceļu.

Nemēģiniet sākt haotiski staigāt pa mežu un meklēt atpakaļceļu, jo tādējādi jūs varat ieiet mežā vēl dziļāk.

Centieties saklausīt, kas apkārt atrodas – ja tuvumā atrodas šoseja, ceļš vai dzīvojamā māja, tad dodieties uz turieni un jautājiet pareizo virzienu līdzcilvēkiem.

Izmantojiet mobilajā telefonā lejupielādētās topogrāfiskās aplikācijas, piemēram, Google maps, vai kompasu.

Ja saprotiet, ka paša spēkiem nespēsiet izkļūt no meža, tad nekavējoties zvaniet glābējiem uz tālruņa numuru 112 un nosauciet pēc iespējas konkrētākus orientierus – kurā vietā iegājāt mežā, cik ilgi tur jau esat, kādus dabas vai cilvēka veidotus objektus esat šķērsojis vai, kam esat pagājis garām. Ja glābēji dodas jums palīgā, tad uzmanīgi ieklausieties, vai nedzirdat skaņas signālu, kas parādīs pareizo virzienu izejai no meža. Esiet gatavs, ka ugunsdzēsēji glābēji jums var zvanīt – tādā gadījumā atbildiet, ja jums zvana nepazīstams numurs, kā arī taupiet mobilā telefona bateriju, nezvanot tuviniekiem un draugiem, lai tikai pastāstītu, kas ar jums noticis.