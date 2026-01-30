VSAA brīdina: pieaug telefonkrāpniecība – neklikšķiniet uz saitēm un nesniedziet personas datus

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) brīdina par pieaugošu krāpnieku aktivitāti, kas īpaši apdraud seniorus. Krāpnieki uzdodas par VSAA darbiniekiem, zvana iedzīvotājiem un mēģina izkrāpt personas datus, bankas piekļuves kodus un līdz ar to naudu.
Visbiežāk krāpnieki apgalvo, ka nepieciešams veikt pensijas pārrēķinu, precizēt darba stāžu vai pierakstīties uz vizīti VSAA, aicinot atvērt telefonā nosūtītu saiti. Tāpat izplatīta shēma ir zvani par it kā “ierakstītas vēstules” piegādi no VSAA, kuras saņemšanai krāpnieks prasa apstiprināt identitāti ar Smart-ID kodu.
VSAA uzsver – šādos gadījumos nekādā gadījumā nedrīkst klikšķināt uz aizdomīgām saitēm, ievadīt personas kodu, bankas autentifikācijas vai Smart-ID kodus, kā arī izpaust maksājumu karšu datus. Tāpat nedrīkst turpināt sarunu, ja zvanītājs steidzina, draud ar sekām vai mēģina radīt paniku, mudinot rīkoties nekavējoties.
VSAA nekad nesūta iedzīvotājiem saites īsziņās, nepiegādā vēstules ar kurjeru starpniecību un neprasa veikt darbības internetbankā. Ja VSAA darbinieks pats zvana klientam, viņš jau zina, kuram cilvēkam zvana, un neprasa personas kodu, neliek klikšķināt uz saitēm un neveic darbības ar maksājumu rīkiem.
Šaubu gadījumā iedzīvotāji aicināti pārtraukt sarunu un sazināties ar VSAA, izmantojot oficiālos kontaktus. Ja rodas aizdomas par krāpšanu, ieteicams sazināties ar savu banku un Valsts policiju.
VSAA aicina iedzīvotājus pārrunāt šos riskus ar saviem vecākiem un vecvecākiem, jo tieši seniori visbiežāk kļūst par krāpnieku mērķi.
Komentāri