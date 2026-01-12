VNĪ nav izdevies izsolīt Ilzenes muižu Alūksnes novadā

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) atkārtotā izsolē nav izdevies izsolīt Ilzenes muižu Alūksnes novadā, liecina informācija elektronisko izsoļu vietnē “izsoles.ta.gov.lv”.
Par īpašumu nav veikts neviens solījums, liecina informācija izsoļu vietnē.
Ilzenes muiža izsolē tika piedāvāta ar 89 500 eiro sākumcenu.
Alūksnes novada Ilzenes pagasta īpašuma “Muižas pils” sastāvā ir pils 787,4 kvadrātmetru platībā un klēts ar pagrabu 364,3 kvadrātmetru platībā.
Būve ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Kungu māja”.
Saskaņā ar VNĪ publiskoto īpašuma vērtējumu konstatēti gan nesošo, gan nenesošo konstrukciju bojājumi, ārsienās un pamatos plaisas, pārsegumu un jumta seguma bojājumi, ārējās un iekšējās apdares bojājumi, logu un durvju aiļu bojājumi, mitruma bojājumi. Kopumā ēka ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.
Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Alūksnes novada pašvaldības vārda. Zemes vienība neietilpst pārdodamā īpašuma sastāvā.
Neatkarīgi no zemes un būves īpašnieku gribas būves īpašniekam pastāvēs likumiskās zemes lietošanas tiesības un būs pienākums maksāt likumisko zemes lietošanas maksu zemes īpašniekam.
Saskaņā ar portāla “Alūksniešiem.lv” informāciju muižas kungu māja celta 1740. gadā klasicisma stilā. Muižu savas ģimenes vajadzībām pircis barons Kampenhauzens. Muižas uzplaukums saistās ar 1881. gadu, kad Ilzenes muižā sākas lieli pārbūves darbi un izveidots parks. Ilzenes dendroloģiskā parka stādījumi atzīti par valsts nozīmes aizsargājamu objektu.
Komentāri