Abonē! E-avīze
Otrdiena, 13. janvāris
Reinis, Reina, Reinholds, Renāts
weather-icon
+-11° C, vējš 1.6 m/s, Z-ZA vēja virziens
Pieslēgties
Aluksniesiem.lv bloku ikona

VNĪ nav izdevies izsolīt Ilzenes muižu Alūksnes novadā

08:10 12.01.2026

LETA

329

Foto: VNĪ

VAS “Valsts nekustamie īpašumi” (VNĪ) atkārtotā izsolē nav izdevies izsolīt Ilzenes muižu Alūksnes novadā, liecina informācija elektronisko izsoļu vietnē “izsoles.ta.gov.lv”.

Par īpašumu nav veikts neviens solījums, liecina informācija izsoļu vietnē.

Ilzenes muiža izsolē tika piedāvāta ar 89 500 eiro sākumcenu.

Alūksnes novada Ilzenes pagasta īpašuma “Muižas pils” sastāvā ir pils 787,4 kvadrātmetru platībā un klēts ar pagrabu 364,3 kvadrātmetru platībā.

Būve ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis “Kungu māja”.

Saskaņā ar VNĪ publiskoto īpašuma vērtējumu konstatēti gan nesošo, gan nenesošo konstrukciju bojājumi, ārsienās un pamatos plaisas, pārsegumu un jumta seguma bojājumi, ārējās un iekšējās apdares bojājumi, logu un durvju aiļu bojājumi, mitruma bojājumi. Kopumā ēka ir neapmierinošā tehniskā stāvoklī.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu nostiprinātas uz Alūksnes novada pašvaldības vārda. Zemes vienība neietilpst pārdodamā īpašuma sastāvā.

Neatkarīgi no zemes un būves īpašnieku gribas būves īpašniekam pastāvēs likumiskās zemes lietošanas tiesības un būs pienākums maksāt likumisko zemes lietošanas maksu zemes īpašniekam.

Saskaņā ar portāla “Alūksniešiem.lv” informāciju muižas kungu māja celta 1740. gadā klasicisma stilā. Muižu savas ģimenes vajadzībām pircis barons Kampenhauzens. Muižas uzplaukums saistās ar 1881. gadu, kad Ilzenes muižā sākas lieli pārbūves darbi un izveidots parks. Ilzenes dendroloģiskā parka stādījumi atzīti par valsts nozīmes aizsargājamu objektu.

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

Aluksniesiem.lv bloku ikona Lasītākās ziņas

Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alūksne palikusi vispār bez kioskiem (1)

14:22 07.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

2026. gads: ko zvaigznes sola Latvijai un novadiem?

08:00 06.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Alni nošauj, jo apdraud slēpotājus (3)

08:00 07.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Sācies jauns posms Alūksnes sporta dzīvē

08:00 09.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

Liepnieši raksta savu Pateicības grāmatu

08:00 08.01.2026
Aluksniesiem.lv raksta attēla aizvietotājs

E. Gulbja Laboratorija Alūksnē slēdz pieņemšanas punktu

13:27 07.01.2026

Abonē!

Digitālā satura abonements

no

0.99€

E-avīzes abonements

no

3.99€

Drukātā laikraksta abonements

9.50€

Aptauja

Par ko pašvaldībai 2026. gadā būtu vairāk jārūpējas? (Var izvēlēties 3 atbilžu variantus)
Rezultāti

Pasākumi

Trešdiena
14
Janvāris
Sākums: 18:00

Dāmu klubiņš “Savam priekam” aicina uz tikšanos ar stilisti Antru Reismani un modisti Līgu Kandeli
Ceturtdiena
15
Janvāris
Sākums: 13:00

Tikšanās ar dzejnieku Krišjāni Zeļģi
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 13:00

Malienas pagasta iedzīvotāju sapulce
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 16:00

Alūksnes Kultūras centrā koncerts “Lauris Amantovs 50”
Sestdiena
17
Janvāris
Sākums: 19:00

Teātra vakars kopā ar Jaunannas pagasta amatierteātri “Šūpoles”
Visi pasākumi

Jaunākie komentāri

Ēriks komentē:

Slavētie un peltie lietotie apģērbi – kādēļ esam tos iecienījuši?

Hmm... otra puse no zero waste kustības ir vienkārši neizvēlēties fast fashion preces (vai vismaz ar augstaku frekvenci piemeklēt alternatīvas). Piemēram pats var uztaisīt savu custom kreklu ar[...]

00:10 09.01.2026

Edgars komentē:

Alni nošauj, jo apdraud slēpotājus

Alnis Diksons!!! Tas esot sevišķi bīstams!!! Ko tagad??? Medību sezona uz alņiem cauri!!! Būs jāmidzina un jāpārvieto kā Latvijas vizināmie brūnaļas vai jāsarunā kāds, kas trases teritorijā esošos[...]

21:29 08.01.2026

Ilgonis komentē:

Alūksne palikusi vispār bez kioskiem

Ja Mazitāns, tātad atkal ir Irānas organizētā grupa Mendis. Līdz ar ko, nebūs kiosks. Irāniešiem Mendis nekad nebūs teikšana Alūksnē. Laimīgu taciņu kiosk! Esi lieks.

16:59 08.01.2026