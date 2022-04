Vizlas dabas takā labiekārto atpūtas vietu

Vizlas dabas takā atklāta labiekārtā atpūtas vietu. Biedrība “Piegauja” projektam “Videi draudzīgas atpūtas vietas ierīkošana” finansiālu atbalstu guva nodibinājuma “Alūksnes un Apes novada fonds” un biedrības “Daibes ilgtspējas centrs” 16. projektu konkursā „Atbalsts iedzīvotāju iniciatīvām”. Kopējās izmaksas – 400 eiro.

Daļa Virešu pagasta ir iekļauta aizsargājamo ainavu apvidus Ziemeļgauja teritorijā. Šajā teritorijā ir ierīkotas vairākas dabas takas. Viena no tām, pati apmeklētākā ir Vizlas dabas taka, kas atrodas pie Vidagas ciema. Taka sākas pie Vizlas arkveida tilta, kas uzskatāms par senāko šada veida tiltu Latvijā. Šī vieta ir netikai iecienīta ceļotāju vidū, bet arī vietējie iedzīvotāji to izmanto, kā piknika vietu, vietu, kur satikties, atvest bērnus pastaigās, atvest viesus no tuvākas un tālākas apkārtnes. Ir bijuši ierosinājumi no vietējiem iedzīvotājiem unviesiem, ka šeit būtu nepieciešams uzlabot infrastruktūru ar vairāk soliem un kādu galdu, kur var apēst līdzpaņemtās pusdienas, vai vienkārši pasēdēt un atpūsties.

Dabas taku regulāri apmeklē skolēni izglītojošos nolūkos, lai iepazītos ar dabas vērtībām. Atpūtas vieta tiek uzturēta kārtībā, pļauta, savākti atkritumi, bet to ir nepieciešams labiekārtot ar iepriekš minētajiem infrastruktūras objektiem – soliem un galdu. Mēs uzskatam, ka labiekārtojot šoatpūtas vietu būs ne tikai sakopta vieta dabas baudītājiem, bet tiks arī novērsta atpūtas vietu ierīkošana tam nepiemērotās vietās, kas var kaitēt aizsargājamā ainavu apvidus florai un faunai. Sakārtojot atpūtas vietu, tiks radīta vide, kurā varēs gan atpūsties, gan izglītoties, jo teritorijā ir izvietoti stendi ar izglītojošu informāciju par apkārt esošajām dabas vērtībam.