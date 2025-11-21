Abonē! E-avīze
Vizītē Alūksnē tieslietu ministre izceļ tiesiskā atbalsta pieejamību un sadarbības nozīmi reģionos

08:49 21.11.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

127

Foto Aivita Lizdika

Ceturtdien, 20. novembrī, tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere reģionālās vizītes ietvaros apmeklēja Alūksni, kur tikās ar Vidzemes rajona tiesas Alūksnē tiesnešiem, Alūksnes novada pašvaldības vadību un reģiona tieslietu jomas speciālistiem. Vizītes mērķis bija pārrunāt tiesu darba nepārtrauktības nodrošināšanu pierobežā, bāriņtiesu un notāru sadarbības pilnveidi un citus reģionam būtiskus jautājumus.

Vizītes sākumā ministre apmeklēja Valsts valodas centra Alūksnes teritoriālajā struktūrvienību, kur ministre ar Valsts valodas centra vecāko inspektori pārrunāja valodas kontroles situāciju reģionā un aktuālās tendences iedzīvotāju valodas prasmju novērtēšanā.

Tieslietu ministre Inese Lībiņa-Egnere: “Reģionālajā vizītē Alūksnē vēlreiz pārliecinājos, cik būtiski ir stiprināt bāriņtiesu lomu un veidot vēl ciešāku starpinstitucionālo sadarbību. Tikai strādājot kopā – sociālajiem dienestiem, izglītības iestādēm un tiesu sistēmai – mēs varam nodrošināt bērnu un ģimeņu drošību un atbalstu. Reģioniem akūti nepieciešami kompetenti speciālisti, un mums jāstrādā pie tā, lai jurista profesija kļūtu pievilcīgāka arī ārpus lielajām pilsētām. Notariāts un tiesu vara ir būtiski tiesiskuma balsti valstī, un to loma reģionos ir īpaši nozīmīga, jo tieši šeit cilvēkiem visbiežāk nepieciešams ātrs un kvalitatīvs tiesiskais atbalsts. Man ir liels prieks, ka Alūksnē darbu ir uzsākusi zvērināta notāre Dace Bormane-Sloga, kas atslogo bāriņtiesu notariālās funkcijas.”

Turpinājumā ministre apmeklēja Vidzemes rajona tiesu, kur notika saruna ar tiesas priekšsēdētāju, tiesnešiem un tiesas darbiniekiem. Sarunas galvenais temats bija tiesu darba nepārtrauktības nodrošināšana reģionā, kas atrodas tuvu valsts robežai, kā arī tiesas ikdienas noslodze, tiesnešu palīgu reforma un resursu pieejamība.

Vizītes turpinājumā ministre tikās ar pašvaldības vadību un speciālistiem. Sarunās uzmanība tika veltīta bāriņtiesu un notāru sadarbības pilnveidei, fiskālo vērtību piemērošanas jautājumiem un birokrātijas mazināšanai.

Vizītes noslēgumā ministre kopā ar pašvaldības pārstāvjiem tikās ar zvērinātu notāri Daci Bormani-Slogu, pārrunājot notariāta darba aktualitātes Alūksnes reģionā.

