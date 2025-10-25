Vītolu fonda administrētās stipendijas piešķirtas 28 Alūksnes novada jauniešiem

2025./2026. mācību gadā ziedotāju stipendijas saņem 28 Alūksnes novada jaunieši. Kopš Vītolu fonda dibināšanas tā darbības laikā izskoloti vairāk nekā 5300 studenti Latvijā, bet šī gada laikā stipendijās plānots izmaksāt 2 miljonus eiro.
Pateicoties sadarbībai
“Jau 23 gadus Vītolu fonds ir bijis svarīgs atbalsts daudzu Latvijas jauniešu izglītības sekmēšanā. Pateicoties vairāk nekā 372 ziedotājiem no Latvijas, Amerikas Savienotajām Valstīm, Austrālijas, Kanādas, Lielbritānijas, Venecuēlas, Horvātijas un Zviedrijas, jauno mācību gadu Latvijas augstskolās uzsāka 825 studenti,” informē nodibinājuma “Vītolu fonds” sabiedrisko attiecību vadītāja Annija Bulle. Viņa norāda, ka Vītolu fondam ir izveidota cieša sadarbība ar Rīgas Stradiņa universitāti, Rīgas Tehnisko universitāti, Latvijas Universitāti, Vidzemes Augstskolu, Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāti, Rīgas Ekonomikas augstskolu, Ventspils Augstskolu, Daugavpils Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju, Latvijas Mākslas akadēmiju, Latvijas Kultūras akadēmiju un citām augstākās izglītības iestādēm Latvijā.
“Ar izglītību sasniegt dzīvē tādu līmeni, lai varētu nākotnē palīdzēt citiem,” tāds ir fonda vēlējums visiem jauniešiem. “Šogad augusta “Draugu stipendijas” akcijā fondā atgriezās bijušie stipendiāti, kuri septembrī deva iespēju uzsākt studijas vēl deviņiem pirmā kursa studentiem. Lai arī absolventi tikko sākuši darba gaitas, turpina studijas rezidentūrā vai maģistrantūrā, viņi ir mācījušies no saviem ziedotājiem, ka daloties cilvēks kļūst bagātāks,” stāsta A. Bulle. Nākamā pieteikšanās Vītolu fonda administrētajām stipendijām tiks atvērta no 2026. gada 1. februāra līdz 1. martam.
Īpaši ziedotāji
Vītolu fondā ir dibinātas īpašas stipendijas, kas ir atbalsts studentiem no Alūksnes novada. A. Bulle stāsta, ka kopš 2009. gada Andris un Dace Dārziņi no Austrālijas ik gadu atbalsta trīs studentus no Apes un Alūksnes. Viņi aktīvi seko līdzi stipendiātu gaitām un turpina sniegt nenovērtējamu atbalstu. Emīlijas Krūss piemiņas stipendiju 2012. gadā dibinājis mazdēls Imants Paeglis, kurš, pateicoties par skaistajām atmiņām, dziļā mīlestībā godina savu omīti.
Savukārt stipendijas dibināšana Verai Divič (Diwisch) no Vācijas bija veids, kā palīdzēt saviem tautiešiem sapni par skaistu un pārtikušu Latviju pārvērst realitātē. 2016. gadā ziedotāja devās mūžībā, bet saņemtais ziedojums fondā turpina atbalstīt Alūksnes jauniešus ceļā uz izglītību, norāda A. Bulle.
“Pieminot savu mūža mīlestību – sievu Ritu Petričeku, 2010. gadā Juris Petričeks dibināja piemiņas stipendiju, kam sekoja vēl divas (Ritas un paša vecākiem veltītas) – Jevgenija un Olgas (dzimusi Rubene) Petričeku piemiņas stipendija un Bertrama un Lidijas Rozenbergu piemiņas stipendija. Juris bija goda vīrs, un aiz lielās nopietnības bija apslēpta sirds, kas iededzās par to, lai palīdzētu citiem. 2022. gadā ziedotājs devās mūžībā. Pateicoties saņemtajam testamentārajam novēlējumam, vēl daudzus gadus būs iespējams palīdzēt Alūksnes novada jauniešiem,” stāsta fonda pārstāve.
Stipendiju mātes Lienes Sīles (dzim. Kolba) piemiņai dibinājusi meita Ilze Sīlis kopā ar vīru Dāvidu Hantsu. Pēc pamatskolas beigšanas Ilzes māte Liene kopā ar vecākiem un divām jaunākām māsām pārcēlās uz Alūksnes novadu, Pededzes pagastu, kur ģimene nodarbojās ar lauksaimniecību. Vēlāk ģimene bēgļu gaitās bija spiesta doties uz ASV, kur Liene iepazinās ar vīru Teodoru Sīli. Abi bija “Daugavas vanagu” Ziemeļkalifornijas nodaļas dibinātāji, aktīvi sabiedriskie darbinieki. Latviskā garā uzaudzināti divi bērni – dēls Andris un meita Ilze. “Zīmīgi, ka Ilzes Sīlis onkulis ir ilggadējs Vītolu fonda ziedotājs Juris Petričeks (1936 – 2022), kurš stāstījis par Latviju, īpaši minot sadarbību ar fondu,” saka A. Bulle.
2025./2026. mācību gadā ziedotāju stipendijas no Alūksnes novada saņem:
Agnese Veignere (Emīlijas Krūss piemiņas stipendija), Evelīna Tuvi (Ginta Stīpnieka piemiņas stipendija), Daniela Šumakova (Pauderu ģimenes stipendija), Raivis Dāvis Steberis (Ievas Teteres stipendija), Ieva Krevica (Rīgas Hanzas Rotari kluba stipendija), Rūdolfs Brahmanis (SIA “Didrihsons arhitekti” stipendija), Monta Sustenberga un Rūdolfs Pakalns (Veras Diwisch piemiņas stipendija), Alise Cīrule, Sanija Liepkalīte un Jurģis Krūmiņš (Andra un Daces Dārziņu stipendija), Kristers Mednis (Artura Treija piemiņas fonda stipendija), Iva Stepanova (Lienes Sīles piemiņas stipendija), Līva Bērziņa (Leopolda Sīpoliņa piemiņas stipendija), Alise Zara (Visvalža un Māras Sniedzes piemiņas stipendija), Evelīna Aumeistere (ERGO stipendija), Enija Bordāne, Loreta Fedorenkova, Artūrs Gailišs un Kristers Odītis (Ritas un Jura Petričeku piemiņas stipendija), Artūrs Bengtsons (SIA “Kokpārstrāde 98” stipendija), Dāgs Ādamsons – Bankovs un Artūrs Brahmanis (Aleksandra un Austras Circeņu piemiņas stipendija), Nika Semjonova (Draugu stipendija), Laura Sabīne Taurmane (Mecenātu Borisa un Ināras Teterevu fonda stipendija medicīnā), Tīna Rudbārža (Viļa un Martas Vītolu stipendija), Annija Paula Bērziņa (Anonīmās Austrālijas ziedotājas piemiņas stipendija), Andris Rozenbergs (Māra Kasparoviča piemiņas stipendija).
Avots: Vītolu fonds
