Visticamāk, krāpnieciskos nolūkos uzdodas par 112 zvanu centra dispečeriem

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas

vecākā inspektore Viktorija Gribuste informē, ka aizvadītajās dienās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma informāciju no vairākiem iedzīvotājiem, ka viņi saņēmuši telefona

zvanus no krāpniekiem, kas uzdodas par vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu

tālruņa numura 112 dispečeriem un, visticamāk, krāpnieciskos nolūkos vēlas

iegūt cilvēka personas datus.

VUGD uzsver, ka glābšanas dienesta dispečeri var

iedzīvotājam zvanīt tikai tad, ja cilvēks pats ir zvanījis un pieteicis notikumu, kā

arī lai precizētu informāciju vai turpinātu pārtrauktu sarunu. Turklāt iedzīvotājs

šādā situācijā saņems zvanu no fiksētā astoņu ciparu numura, nevis no trīs

ciparu numura.

„Vēlamies uzsvērt, ka vienotā ārkārtas palīdzības izsaukumu tālruņa

numura 112 zvanu centra dispečeri nekad nezvana pirmie. Mūsu uzdevums ir

saņemt iedzīvotāju zvanus, izsūtīt uz notikuma vietu ugunsdzēsējus glābējus vai

pāradresēt zvanu atbilstošajam operatīvajam dienestam. Zvans no glābšanas

dienesta dispečeriem iespējams tikai tad, ja iedzīvotājs ir zvanījis, bet saruna ir

pārtrūkusi vai arī nepieciešams precizēt iepriekš saņemtu informāciju. Mums

nav nepieciešams identificēt zvanītāju un tāpēc mēs neprasām, lai viņš to darītu,

sniedzot mums sensitīvos datus, piemēram, personas kodu,” skaidro VUGD

Zvanu apstrādes un resursu vadības nodaļas priekšnieks Hermanis Plisko.

Ja saņemts aizdomīgs zvans

112 zvanu centra dispečeri, saņemot iedzīvotāju zvanu, vispirms jautās

pēc iespējas precīzāku notikuma vietu, kā arī pat nelaimes gadījumu, kas ir

noticis, kā arī var uzdot papildus jautājumus par notikušo. Noslēgumā

zvanītājam tiks lūgts nosaukt savu vārdu un uzvārdu, kā arī tālruņa numuru, lai

nepieciešamības gadījumā vēlreiz var sazināties. Nekāda papildus zvanītāja vai

citu cilvēku identificējoša informācija – personas kods, bankas konta numurs,

dzīvesvietas adrese – netiek prasīta. Līdz ar to nav iespējama situācija, ka 112

zvanu centra dispečeri zvana uz iedzīvotāja tālruņa numuru un informē par it kā

notikušu negadījumu.

H.Plisko aicina gadījumos, ja saņemts aizdomīgs zvans no tālruņa numura

112, nekavējoties informēt savu mobilo sakaru operatoru, bet, ja esat cietis no

krāpnieciskām darbībām, tad vērsties ar iesniegumu Valsts policijā. „Aicinu

iedzīvotājus kritiski izvērtēt to informāciju, ko jums prasa zvanītājs, un

apdomāt, vai tā konkrētajā situācijā vispār ir nepieciešama. Atcerieties, ka

vienotais tālruņa numurs 112 pieņem zvanus no iedzīvotājiem nevis zvana tiem,

lai informētu par notikušiem negadījumiem.”