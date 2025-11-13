Visi “Maxima” veikali 1. janvārī būs slēgti

Papildus jau iedibinātajai tradīcijai saīsināt veikalu darba laiku pirmssvētku dienās, 2026. gada 1. janvārī visi “Maxima” veikali Latvijā būs slēgti, tādējādi turpinot rūpēties par mūsu darbinieku labbūtību un sniedzot iespēju pavadīt vairāk laika kopā ar tuvākajiem. Vēlamies, lai mūsu komanda var atpūsties un uzlādēt enerģiju jaunajam gadam. Aicinām klientus savlaicīgi parūpēties par nepieciešamo svētku maltītēm, lai gadumijas laikā varētu nesteidzīgi baudīt svētkus kopā ar saviem mīļajiem.
“Svētku laikā mūsu uzmanības centrā ir klienti – rūpējamies, lai “Maxima” veikalos vienuviet atrastu visu nepieciešamo gardām maltītēm un dāvanām mīļajiem par zemām cenām, kā arī kolēģi – jau ierasti svētku un pirmssvētku dienās veikalu darba laiks tiek būtiski saīsināts. Turklāt, ņemot vērā pozitīvo atgriezenisko saiti no kolēģiem pagājušajā gadā, arī šogad esam pieņēmuši lēmumu slēgt visus veikalus 1. janvārī,” stāsta “Maxima Latvija” tirdzniecības direktore Arta Timermane.
Lai atvieglotu iedzīvotāju sagatavošanos svētkiem, “Maxima” svētku periodā piedāvās īpaši izdevīgus piedāvājumus, kas ļaus ietaupīt, iegādājoties gan pārtiku, gan citas ikdienai un svētkiem nepieciešamās preces. Lai paspētu sagādāt visu laikus, lūgums ņemt vērā darba laika izmaiņas svētkos – 24., 25. un 31. decembrī veikali strādās saīsinātu darba laiku, 26. decembrī – kā ierasts, un 1. janvārī visi veikali būs slēgti. Detalizēta informācija par veikalu darba laikiem būs pieejama pie katra veikala ieejas un jau tuvākā laikā interneta vietnē www.maxima.lv.
