Visi ceļi ved uz mājām Apē

Katru gadu ceturtajā augusta nedēļas nogalē visi ceļi ved uz mājām – Api. Apes pilsētas svētki šogad būs mīļumsvētki, kad pa dažādiem ceļiem mājup atbrauks apenieši, viesosies draugi, radi un paziņas vai vienkārši Apes pilsētas svētku ciemiņi.

Norises sāksies piektdien, 26. augustā, ar aizlūgumu par Apes pilsētas svētkiem Apes Svētā Mateja evaņģēliski luteriskajā baznīcā. “Apes svētki ir sajūtu svētki, tādēļ vienmēr arī mākslinieki paši pie mums “atnāk” tieši tie, kādi mums katru gadu ir vajadzīgi. Tā pavisam nejauši, domājot par Apes pilsētas svētkiem, saņēmu piedāvājumu uzņemt Apē Elizabeti Zagorsku – dziedātāju ar samtainu balss tembru un spēcīgām vokālām dziesmām. Kopā ar viņu muzikālajā vakarā pilsētas centrā būs labākā Latvijas bundziniece Nellija Bubujanca un Jānis Lemežis – vokālists, taustiņinstrumentālists un saksofona virtuozs jeb cilvēks “orķestris”. Starplaikos spēlēs dīdžejs Salvis,” stāsta Apes tautas nama vadītāja Ilva Sāre. Muzikālais vakars sāksies pulksten 20.00 un noslēgsies 2.00. I. Sāre aicina cienīt māksliniekus un ievērot noteikto pasākuma laiku. “Nāciet jau laicīgi, lai var izdejoties un nav sajūtas, ka ir par maz. Cilvēkiem ir ieradums nākt uz ballēm īsi pirms beigām. Nekas nav bezgalīgs, visam ir darba laiks, arī veikalam,” teic I. Sāre.

Vienotības brauciens

Sestdien, 27. augustā, Apes pilsētu jau no pulksten 8.00 modinās amatnieku un mājražotāju tirdziņš, sākot no 10.00, skanēs Apes pūtēju skanīgā muzicēšana, būs Zemessardzes 31. Kājnieku bataljona militārās tehnikas un ekipējuma izstāde un sāksies volejbola turnīrs jauktām komandām, Lauku ielā 1. “Volejbola sacensības ir kļuvušas jau par neatņemamu pilsētas svētku sastāvdaļu – spēles sākas no rīta, bet noslēdzas vēlu vakarā. Ir arī līdzjutēji, kuri labprāt seko līdzi spēļu norisei. Varētu teikt, ka tas ir otrs svētku norises laukums,” teic I. Sāre. Ape ir raksturīga ar parādēm, un katros pilsētas svētkos izvēlētā tēma jeb atslēgas vārds ir cits. “Šogad lepojamies un priecājamies par darbiem Skolas un Avotu ielās, tādēļ šogad parādē dosimies pa šīm divām ielām. Tā būs simboliska šo ielu atklāšana. Vienotības brauciens pulksten 12.00 sāksies no bijušās arodskolas. Aicinām piedalīties ikvienu, kurš jūtas lepns un priecīgs, ka ielas piedzīvo pārvērtības un teiktu paldies par to, ka divas galvenās mūsu pilsētas ielas tiek sakārtotas. Tas ir bijis daudzu dzimtu sapnis. Aicinām visus braucējus vai kājām nācējus piedalīties, izmantojot Latvijas simboliku, – lentītes, karogus, ziedus. Var braukt ne tikai ar velosipēdiem, bērnu ratiņiem, mopēdiem, bet arī automašīnām. Vienīgais noteikums – izmantot valsts simboliku,” skaidro I. Sāre.

Sveiks mazuļus

Tradīcija, kas Apes pilsētas svētkos saglabājusies, ir mazo Apes, Trapenes, Gaujienas un Virešu iedzīvotāju sveikšana. Tā sāksies pilsētas centrā pulksten 13.00 ar svētku uzrunu un Apes bērnu un jauniešu muzikāliem sveicieniem. No iepriekšējiem Apes pilsētas svētkiem līdz šī gada svētkiem piedzimuši 22 mazuļi. Nebijis pasākums būs velo piedzīvojums kopā ar kalnu divriteņu maratonu galvenajiem Apes organizatoriem Mairi Levanu un Jāni Baltaisbrenci. “Piedalīties var ikviens, kuram patīk izaicinājumi. Arī ģimenes ar bērniem, seniori, aktīvie riteņbraucēji. Jānis vedīs azartiskā piedzīvojumā ar lielāku adrenalīna devu un grūtības pakāpi, Maira piedzīvojums būs mierīgāks. Katrs var izvēlēties to, kas pašam labāk tīk,” stāsta I. Sāre. Velo piedzīvojums sāksies 14.00. Tie, kuri vēlēsies šo laiku pavadīt mierīgāk un negribēs braukt ar riteņiem, varēs doties uz Elīnas Zālītes memoriālo māju, Dzirnavu ielā 24, lai ieskatītos Apes vēstures krātuvē un izzinātu Elīnas Zālītes dzīves un daiļrades līkločus. Skanēs Ilzes Kaktiņas noskaņu mūzika.

Dienas laikā Apes pilsētas centrā notiks arī citas svētku aktivitātes bērniem. Dabas aizsardzības pārvalde piedāvās izzinošas aktivitātes gan maziem, gan lieliem “Meža pasaulē”. Bērniem būs piepūšamās atrakcijas, varēs apgleznot sejiņas, kas tagad ir ļoti iecienīta svētku nodarbe mazajiem. Savukārt Apes tautas namā apskatāmo Sandras Semenkovičas gleznu izstādi ikviens apenietis var papildināt ar pašu dārzā izaudzētām dālijām, tā veidojot kopēju ziedu izstādi. “Svētkus veidojam visi kopā, tādēļ šoreiz aicinām iesaistīties ar ziediem izstādei. Priecāsimies, ja Skolas un Avotu ielas iedzīvotāji parūpēsies par dekoriem savos pagalmos vai mājās Vienotības braucienam,” rosina I. Sāre.

Tiksies erudīti

“Apes pilsētas svētkos aicinām sanākt kopā uz aizraujošu erudīcijas spēli draugu un radu pulkā “Prāta laboratorija”. Spēle sāksies pulksten 17.00 Apes tautas namā,” aicina I. Sāre. Komandām jābūt divu līdz piecu cilvēku sastāvā un obligāti iepriekš jāpiesakās, sūtot pieteikumus uz e-pastu prata.laboratorija@gmail.com līdz 24. augustam. Spēlē sadarbībā ar Alūksnes un Apes novada fondu vāks ziedojumus apeniešu idejai apkopot Apes dzimtu stāstus. Lai 2028. gadā godinātu pilsētu 100. jubilejā, apņēmīgie apenieši ir nolēmuši apkopot 100 dzimtu stāstus un iemūžināt dzimtas un mājas fotogrāfijās. Lai tuvāko piecu gadu laikā taptu grāmata, ikviens var dot savu artavu atmiņu iemūžināšanā. Komandām, kurās spēlēs vismaz trīs paaudžu ģimenes locekļi, spēles organizatori sola īpašu balvu! Šī informācija jānorāda pieteikumā e-pastā.

Svētki turpināsies pulksten 20.00 pilsētas centrā ar Mārtiņa Kantera koncertprogrammu “Valodiņa” un svētku balli ar grupu “Vintāža” un dīdžeju Japāni no 22.00 līdz 4.00. “Ape šogad svin 94 gadu jubileju, esam ceļā uz 95. Gribētos, lai, svinot 95 gadus, visi sēdētu pie viena kopēja svētku galda, tāpēc jau šogad galdus uz centrālās ielas izvietosim tā, lai būtu kopības sajūta,” stāsta I. Sāre. Apes pilsētas svētki noslēgsies ar tuvinieku apciemošanu kapsētās – 12.00 Apes pagasta meža kapos un 14.00 Apes pilsētas kapos. I. Sāre teic paldies darba grupai, kas veidojusi svētku programmu. “Kopā plānojot, apvienojot vēlmes un iespējas, esam izveidojuši brīnišķīgu svētku programmu. Paldies arī atbalstītājiem. Atbalsts mums ir ļoti svarīgs. Svētki šoreiz būs mīļumsvētki. Un jūs zināt, mēs jūs gaidām!” aicina I. Sāre.