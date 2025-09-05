Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” norise Vidzemes reģionā

Visaptverošas valsts aizsardzības mācību “Namejs 2025” ietvaros, kas norisinās no 2. septembra līdz 8. oktobrim, Vidzemes reģionā notiks Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes mācību aktivitātes.
Karavīri un zemessargi no 8. līdz 14. septembrim veiks mācību uzdevumu izpildi konvencionāla apdraudējuma scenārija apstākļos Alūksnes, Balvu un Gulbenes novadā.
Tāpat arī Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes atbildības teritorijā notiks mobilizācijas mācības, kuru laikā tiks trenēta mobilizētā personāla izvēršana ārpus vienību pastāvīgajām dislokācijas vietām un iesaiste uzdevumu izpildē.
Mācībās “Namejs 2025” iesaistītas arī pašvaldības, valsts iestādes un uzņēmumi. Vidzemes pašvaldību atbalsts un privātā sektora iesaiste visaptverošas valsts aizsardzības mācībās “Namejs 2025” ir būtiska, jo tā ļauj apvienot resursus un zināšanas valsts aizsardzības stiprināšanai.
“Mācības ir skaidrs apliecinājums tam, ka Latvijas tauta ir gatava aizstāvēt savu brīvību. Mācību dalībnieki – zemessargi – ir mūsu pašu cilvēki: skolotāji, zemnieki, uzņēmēji, studenti, kaimiņi. Viņi brīvprātīgi un pašaizliedzīgi velta savu laiku, lai aizsargātu Latviju, veidojot mūsu kopējās drošības pamatu. Tāpat arī mācības sniedz iespēju pilnveidot institūciju sadarbību un efektīvi izmantot politiskos, civilos un militāros instrumentus, lai vajadzības gadījumā nodrošinātu iedzīvotāju, valsts vērtību un teritorijas aizsardzību,” skaidro Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes komandieris pulkvedis Igors Harlapenkovs.
Jau ziņots, ka visā Latvijā notiek Nacionālo bruņoto spēku organizētās visaptverošas valsts aizsardzības mācības “Namejs 2025”, lai pilnveidotu un stiprinātu spēju veikt uzdevumus valsts apdraudējuma gadījumā. Mācībās piedalīsies aptuveni 12 000 karavīri un zemessargi no visām Nacionālo bruņoto spēku vienībām, tostarp valsts aizsardzības dienesta karavīri, rezerves karavīri, un sabiedroto bruņoto spēku karavīri.
Mācības “Namejs” ir iepriekš plānotas un visā Latvijā norisinās kopš 2014. gada. Militāro mācību regulārai norisei ir būtiska loma, lai uzturētu un stiprinātu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējas, kurām pastāvīgi jābūt augstā līmenī. Bruņotajiem spēkiem vienmēr jābūt gataviem laikus un efektīvi reaģēt uz potenciāliem apdraudējumiem un garantēt Latvijas drošību. Savukārt sadarbības stiprināšana ar valsts un pašvaldību iestādēm, dažādu nozaru komersantiem un to iesaiste mācībās stiprina visaptverošas valsts aizsardzības sistēmu Latvijā.
Iedzīvotāju ievērībai!
Mācību “Namejs 2025” aktīvās fāzes laikā no 8. līdz 14. septembrim Vidzemes reģionā notiks militārās tehnikas vienību pārvietošanās pa koplietošanas un meža ceļiem, tādēļ iespējami īslaicīgi satiksmes ierobežojumi.
Mācību laikā tiks izmantota mācību munīcija un kaujas imitācijas līdzekļi, kā arī militāro lidaparātu lidojumi, kas rada troksni, taču nerada draudus veselībai un dzīvībai, kā arī nenodara bojājumus videi. Uzdevumu izpilde notiks iepriekš saskaņotos valstij un pašvaldībām, privātām un juridiskām personām piederošos zemes īpašumos. Mācībām noslēdzoties, izmantotās teritorijas tiks sakoptas.
Aicinām sekot līdzi aktuālajai informācijai par mācību norisi Latvijas novados Nacionālo bruņoto spēku sociālo tīklu kontos, kā arī Nacionālo bruņoto spēku mil.lv un pašvaldību tīmekļa vietnēs, Zemessardzes 2. Vidzemes brigādes sociālo mediju kontos: Facebook lapā https://www.facebook.com/VidzemesBrigadesZemessargi/ un Instagram lapā https://www.instagram.com/vidzemesbrigadeszemessargi/ .
Pateicamies iedzīvotājiem par atbalstu mācību norisē, jo valsts aizsardzība ir visas sabiedrības kopīga atbildība.
Mācību laikā darbosies informatīvais tālrunis: +371 28326080
