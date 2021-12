Virszemes TV skatītājiem 6.janvārī jāveic programmu pārskaņošana

Līdz ar NEPLP lēmumu par to, ka no nākamā gada bezmaksas zemes TV apraidē tiks pārraidītas piecas TV programmas, VAS Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs naktī no 5. uz 6. janvāri veiks izmaiņas TV apraides tīklā. Tā rezultātā gan maksas, gan bezmaksas TV apraides skatītājiem ir jāveic kanālu pārskaņošana savos dekoderos. Ja programmu pārskaņošana netiks veikta, bezmaksas apraidē esošās programmas skatītājiem nebūs redzamas. Pēc pārskaņošanas LTV1 un LTV7 programmas skatītājiem būs redzamas arī HD kvalitātē.

Lai mazinātu neērtības iedzīvotājiem, tehniskie darbi notiks naktī. To laikā īslaicīgi tiks apturēta bezmaksas apraidē esošo TV programmu, kā arī daļa maksas apraidē esošo programmu pārraidīšana.

Iedzīvotāji tiek aicināti veikt programmu pārregulēšanu 6. janvārī pēc plkst. 6.00 no rīta.