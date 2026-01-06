Viesojas Eiropas sirdī

Alūksnes pilsētas pensionāru biedrība “Sudrabs” jau sen ir pierādījusi, ka senioru vecums nav šķērslis aktīvam un sabiedriski nozīmīgam dzīvesveidam.
Biedrības ikdiena ir piepildīta ar dažādām aktivitātēm, taču aizvadītais gads tās vēsturē paliks ar īpaši spilgtu ierakstu – vizīti vienā no Eiropas politikas centriem, Briselē. Starp daudzajiem pasākumiem un vietējiem notikumiem tieši brauciens uz Eiropas Parlamentu (EP) kļuva par vienu no nozīmīgākajiem pieredzes apmaiņas mirkļiem, ļaujot mūsu senioriem ne tikai klātienē vērot augstākā līmeņa politiskos procesus, bet arī nest Alūksnes vārdu tālu ārpus Latvijas robežām.
Uzaicina ciemos
“EP deputāts Ivars Ijabs ir sens Alūksnes pensionāru biedrības “Sudrabs” draugs. Vairāki biedrības dalībnieki ir arī viņa pārstāvētās partijas “Latvijas attīstībai” biedri. Ivars, viesojoties Alūksnē, vienmēr iegriežas pie mums apjautāties, kā klājas. Tā tas ir bijis gadiem ilgi,” stāsta biedrības “Sudrabs” vadītāja Gita Tortuze.
Ceļš uz Briseli sākās pērn, kad “Latvijas attīstībai” Alūksnes nodaļas vadītājs Jānis Sadovņikovs pēc I. Ijaba uzaicinājuma viesojās Eiropas Parlamentā. Atgriezies mājās, Jānis ar aizrautību dalījies iespaidos, ka biedrības biedriem radās kopīga doma – jādodas turp un viss jāredz pašiem savām acīm.
Domāts – darīts. J. Sadovņikovs kontaktējās ar I. Ijabu, un “Sudrabs” saņēma uzaicinājumu. Astoņi no biedrības biedriem uz Briseli pie I. Ijaba devās kopā ar studentiem no Rīgas. Seniori Eiropas Parlamentā uzzināja, ka I. Ijabs darbojas Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas, Ekonomikas un monetārajā, Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejā un šajā sasaukumā arī atkārtoti ievēlēts par EP Zinātnes un tehnoloģiju nākotnes grupas priekšsēdētāja vietnieku. Ijabs ievēlēts arī par savas politiskās grupas “Renew Europe” viceprezidentu. Viņa prioritātes saistītas ar likumprojektiem, kas ļautu Latvijai iegūt vairāk ES naudas zinātnei, pētniecībai un inovācijām. Ar deputātu tika pārspriesti jautājumi par māju siltināšanu, par pensionāru likteņiem, jauniešu piesaisti vietējām kopienām Latvijā un daudz kas cits.
Ne bez stresa
Brisele seniorus pārsteigusi ne tikai ar politikas vērienu, bet arī ar dzīves realitāti. Kamēr dienas un vakara ekskursijās viņi apbrīnoja vecpilsētas arhitektūru, muzejus un rātslaukuma mirdzumu, grupas dalībnieki pieredzēja arī ko tādu, kas Latvijā šķistu neiedomājami. “Ejot naktī no kafejnīcas uz viesnīcu, redzēju, ka daudzi cilvēki dzīvo tieši uz ielas. Veselas ģimenes, bērni ratiņos, zīdainīši… turpat netālu no restorāniem viņi guļ. Tas man bija šoks. Mēs gājām garām teltīm un viņu iedzīves maisiem, bet no rīta – viss jau novākts, it kā nekas nebūtu bijis,” par piedzīvoto stāsta Skaidrīte Svara. Tajā pašā laikā seniorus sajūsminājusi vietējo šoferu kultūra: “Pie mums tā nenotiek! Briselē, tiklīdz kāju liec uz ielas, pat, ja nav gājēju pārejas, autovadītājs apstājas un gaida, kad lēnām pāriesim.”
Ceļojums neizpalika bez kurioziem un pamatīga stresa lidostā. Drošības pārbaudes senioriem šķitušas kā filmās. Viena no kundzēm atceras: “Mani lidostā noveda malā. Izrādās, pārbaudīja uz narkotikām. Pirms manis gāja viena ārzemju dāma tādām milzīgām kurpju zolēm, laikam domāja, ka esam kopā un zolēs pārvadājam ko nelegālu.” Cita kolēģe no “Sudraba” gandrīz palikusi bez savas dārgās tamboradatas – arī to gribējuši atņemt, jo tā bijusi no metāla.
Labprāt atgrieztos vēlreiz
Atgriežoties mājās, alūksnieši ir pārliecināti – šādi braucieni ir vajadzīgi. Ne tikai, lai apskatītu EP varas gaiteņus un milzīgās zāles, kas, starp citu, senioriem šķitušas nedaudz izšķērdīgas savā mērogā, bet lai parunātu par reālo dzīvi. “Politiķi mūs, iedzīvotājus, reizēm mēģina izmantot saviem mērķiem, bet ir jābūt gudriem un mums jāizmanto viņu zināšanas un darbs,” uzsver J. Sadovņikovs. “Mēs, seniori, parādījām, ka arī mēs gribam zināt, kas tur, Eiroparlamentā, notiek. Un mēs noteikti gribētu pabūt tur vēlreiz,” saka G. Tortuze. Viņa biedrības vārdā pateicas I. Ijabam par šo apmaksāto divu dienu ekskursiju Briselē, alūksnietim Andrim Amantovam, kurš strādā Briselē un labprāt “Sudrabam” izrādīja skaistākās pilsētas vietas, kā arī J. Sadovņikovam par viņa sponsorēto braucienu turp un atpakaļ no Rīgas lidostas.
Komentāri