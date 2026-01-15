Vienoti brīvībai: pieminēs 1991. gada barikāžu aizstāvjus

Atceroties 1991. gada barikāžu laika spraigos un izšķirošos notikumus Latvijas vēsturē un godinot barikāžu aizstāvjus, no 17. līdz 21. janvārim notiks vairāki atceres pasākumi.
17. janvārī Gaujienā pie Gaujienas Tautas nama notiks pasākums “Barikādēm – 35”. Pulksten 14.00 tiks iedegts svinīgais atceres ugunskurs, ko iedegs Gaujienas barikāžu dalībnieki, simboliski godinot brīvības cīnītājus un latviešu tautas vienotību. Savukārt pulksten 15.00 Gaujienas Tautas namā notiks svētku koncerts “Barikādēm – 35”, kura īpašais viesis būs Varis Vētra.
20. janvārī iedzīvotāji aicināti individuāli pieminēt barikāžu laiku – aizdegt svecīti savas mājas logā un sev piemērotā laikā apmeklēt Zeltiņu kapus, lai aizdegtu piemiņas sveces barikāžu aizstāvju atdusas vietās: Pētera Gāršnieka, Voldemāra Zariņa, Imanta Paleja, Aivara Zariņa un Vitauta Ruņģa kapos.
Tajā pašā dienā Alūksnē pie Mātes tēla tiks iedegts 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts atmiņu ugunskurs. Pulksten 16.00 pie Kolberģa Tautas nama notiks Barikāžu aizstāvju atceres dienas pasākums, kurā būs skatāms Jaunalūksniešu veidots multimediāls stāsts. Pulksten 18.00 Ilzenē, “Mežrozīšu” māju ceļa galā, notiks Barikāžu aizstāvju 35. gadadienai veltīta atceres pēcpusdiena “Mūsu BRĪVĪBA …” ar Riharda Baranova (Trapene) muzikālu noskaņu, pīrādziņiem un karstu tēju.
Apē 20. janvārī notiks Barikāžu atceres pasākums. Pulksten 17.00 Apes Kultūras centrā tiks demonstrēta filma “Laika liecinieks”, pēc kuras sekos atmiņu ugunskura iedegšana, dziesmas un sarunas. Muzikālais viesis – Andris Mičulis. Visas dienas garumā Apes Kultūras centra pagalmā skanēs patriotiska mūzika un degs piemiņas ugunskurs.
21. janvārī pulksten 10.00 Alūksnes novada muzejā norisināsies Barikāžu 35 gadu atceres pasākums “Izdzīvot Barikādēs”. Pasākuma laikā 10. klašu skolēniem būs iespēja piedalīties izzinošās aktivitātēs, kas ļaus iepazīt un izjust 1991. gada barikāžu laika notikumus. Klašu kolektīvu pieteikšanās pa tālruni 25665538.
Barikādes Rīgā sāka celt 1991. gada 13. janvāra vakarā, lai aizsargātu Augstākās padomes ēku, televīziju, Daugavas tiltus un citus stratēģiski svarīgus objektus. 16. janvārī aktivizējās OMON vienība, bet asiņainākie notikumi risinājās 20. janvārī, kad tika mēģināts ieņemt Iekšlietu ministrijas ēku. Kopš 1997. gada 20. janvāris Latvijā ir noteikts par Barikāžu aizstāvju atceres dienu.
