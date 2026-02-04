Vienbalsīgi apstiprināts Alūksnes novada pašvaldības 2026. gada budžets

4. februārī Alūksnes novada pašvaldības dome vienbalsīgi (sēdē piedaloties 13 deputātiem) apstiprināja pašvaldības budžetu 2026. gadam 37 153 356 EUR apmērā. “Šis būs ekonomiskā uzrāviena budžets, jo ir palielinājies finanšu apjoms, ko plānojam ieguldīt novada Attīstības programmā paredzēto aktivitāšu īstenošanai. Kā būtiskākie projekti, ko esam iecerējuši ieviest, jāmin projekti dzīvojamā fonda kvalitātes uzlabošanai, uzņēmējdarbības vides pilnveidošanai un izglītības kvalitātes paaugstināšanai novada vispārizglītojošās skolās. Budžetā plānotas investīcijas arī pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanai un atjaunošanai. Līdzīgi kā citām pašvaldībām, arī Alūksnes novadam šogad būtiski pieaug līdzekļu apjoms sociālajā nozarē, kas nepieciešams, lai sniegtu atbalstu maznodrošinātajiem iedzīvotājiem. Paldies visiem deputātiem, pašvaldības iestāžu vadītājiem un darbiniekiem par ieguldīto darbu pašvaldības šī gada budžeta veidošanā! ” sacīja Alūksnes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Dzintars Adlers.
Trīs prioritārās nozares, kam pašvaldības šī gada budžetā paredzēts lielākais finanšu apjoms, ir:
- izglītība,
- sociālā aizsardzība,
- pašvaldības teritoriju apsaimniekošana.
Budžeta kārtējā gada ieņēmumi plānoti 30 829 347 EUR, aizņēmumi 1 706 901 EUR un līdzekļu atlikums gada sākumā 4 617 108 EUR.
Novada attīstības programmas Rīcības un Investīciju plāna aktivitāšu finansēšanai 2026. gadā paredzēti 9 318 349 EUR.
Pašvaldība arī 2026. gadā līdzfinansēs:
- skolēnu un audzēkņu ēdināšanu 650 670 EUR,
- kultūras pieminekļu un vēsturisko būvju saglabāšanu 80 944 EUR,
- nekustamo īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai 5 000 EUR,
- daudzdzīvokļu māju teritorijas labiekārtošanu 5 000 EUR.
Arī šogad pašvaldība piešķirs līdzekļus:
- skolēnu nodarbinātībai vasarā 12 529 EUR;
- naudas balvām mācību priekšmetu olimpiāžu, konkursu, čempionātu uzvarētājiem un skolēniem par sporta sasniegumiem 13 700 EUR;
- stipendijām skolēniem par augstiem sasniegumiem 1 300 EUR;
- skolēnu vasaras aktivitātēm un nometnēm 8 146 EUR;
- stipendijām medicīnas speciālistu piesaistei 20 910 EUR;
- atbalstam sportistiem sporta sasniegumu veicināšanai 17 859 EUR.
Budžetā paredzēts finansējums pašvaldības brīvprātīgajām iniciatīvām – dažādiem materiālā atbalsta veidiem iedzīvotājiem, tostarp bērna piedzimšanas pabalstam, pabalstam politiski represētajiem, svētku pabalstiem pirmajam un simtajam jaundzimušajam, Zelta un Dimanta kāzu jubilejās, 100 un vairāk gadus sasniegušajiem – kopumā 31 390 EUR. Ņemot vērā minimālās algas pieaugumu, palielinās apmērs pabalstiem, kas izteikti procentos no minimālās algas – tā jaundzimušā pabalsts no šī gada ir 312 EUR.
Šī gada budžetā saglabāts līdzšinējais finansējums, lai atbalstītu sociālās jomas biedrības, kas apvieno personas ar veselības traucējumiem – kopumā 10 000 EUR. Atbalsts vienai biedrībai – 1000 EUR.
Līdzdalības budžetam paredzēts 21 000 EUR.
Lai veicinātu novada kopējo attīstību, 2026. gadā tāpat kā iepriekšējos gados, tiks piesaistīti Eiropas Savienības fondu līdzekļi. Nepieciešamības gadījumā projektu priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai plānots ņemt Valsts kases aizņēmumu.
Plašāka informācija par Alūksnes novada pašvaldības 2026. gada budžetu – www.aluksne.lv.
