Viena vienīga atbilde – naudas nav

Pēc publikācijas “Sola jaunu tirgus zonu” 1. aprīļa laikrakstā redakcija saņēma atsauksmi no Ziemera pagasta iedzīvotājas Lolitas Zvirgzdas. Viņa ir izbrīnīta, ka pašvaldība plāno gada laikā iekārtot jaunu tirgus zonu Alūksnē, bet pagastos naudas nav ko, nopērkot pāris skrūves, salabot pat bērnu rotaļu laukumu.

“Izlasīju šo publikāciju, un mani “aizķēra” tajā paustais, ka pašvaldība sola gada laikā aprīkot jauno tirgus zonu, ja šim nolūkam pietiks finanšu līdzekļu. Pirms tam gan no domes priekšsēdētāja publiski izskanējusi arī frāze, ka “nākotnē būs jāsavelk jostas”. Jau pirms kāda laika mēs, Ziemera pagasta iedzīvotāji, gan rakstiski, gan klātienē tiekoties vērsām pašvaldības uzmanību uz to, ka skolēniem, kuri uz skolu dodas ar pilsētas autobusu, par to jāmaksā 0,70 eiro. Turpretī bērnus no pagastiem uz skolām pilsētā atved par brīvu. Uzskatu, ka tas nav godīgi. Tolaik no pašvaldības saņēmām atbildi, ka pašvaldības budžetā līdzekļi šim nolūkam nav paredzēti. Tomēr mūsu nākotne ir bērni un, domājot par bērnu un iedzīvotāju labklājību, būtu tikai godīgi arī pilsētas bērnus atbrīvot no maksas par braukšanu pilsētas autobusā. Sāp sirds par šo netaisnību! Naudas nav, bet kā tad varēs tirgus zonu tik ātri iekārtot? Es nesaprotu…” saka L. Zvirgzda.

Viņa uzskata, ja tirgus zonu plāno iekārtot gada garumā, tad arī naudu skolēnu brīvbiļetēm gada garumā tomēr varēja atrast. “Varēja kaut vai uzdāvināt skolēnu Ziemassvētku brīvdienās braucienu pilsētas autobusos par brīvu! Ceru, ka pa vasaru līdz nākamajam mācību gadam pašvaldība šo naudu “atradīs”. Arī pusdienas skolā varēja būt lētākas – porcijas kļūst arvien mazākas, bet vecākiem jāpiemaksā tik daudz. Esmu vīlusies, jo deputātu vārdi nesakrīt ar darbiem. Arī pie mums, Māriņkalnā, pietrūkst vien dažu skrūvju, lai salabotu bērnu rotaļu laukumu, tādēļ tas tagad ir slēgts, jo ir bīstams lietošanai. Nav sakārtots gājēju celiņš no pamatskolas līdz tautas namam, kur tagad atrodas bibliotēka un bērni iet pēc grāmatām. Viena vienīga atbilde – naudas nav, naudas nav – kā pret sienu. Nesen pašvaldība pārdeva bijušo pagastmāju Māriņkalnā. Kādēļ šī nauda nevarēja palikt tepat, mūsu pagasta labiekārtošanai, bet tika novirzīta visa novada budžetā?” savu sāpi redakcijai pauž L. Zvirgzda.