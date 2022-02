Vidzemes inovāciju nedēļa: “Atvērtās durvis Dižgaru ceļā”

ja

Vidzemes plānošanas reģions 2022. gadā jau ceturto reizi organizē Vidzemes inovāciju nedēļu, kas šogad norisināsies no 21. februāra līdz 25. februārim. Tas ir laiks, kad Vidzemē biežāk lietotais vārds ir “inovācija” un kad no jauna sev un citiem pierādām, ka vidzemnieki uzdrīkstas, zina kā un rīkojas.

“Vidzemes inovāciju nedēļas ietveros, 22. februārī no pulksten 10.00 līdz 14.30, pie sevis uz atvērtajām durvīm aicina “Dižgaru ceļš”! “Simbioze”, savienojot pagātni un tagadni, Jūs pavadīs, apmeklējot Atvērto durvju dienu “Dižgaru ceļā”. Šis ir unikāls projekts, kurā sadarbojas pašvaldības iestādes, uzņēmēji, Vidzemes Augstskolas pasniedzēji, sabiedrības aktīvisti no biedrībām “Piegauja” un “Vītolēni”, un tiek izmantoti tikai vietējie pieejamie resursi. Dodoties interesantajā ceļojumā no Apes līdz Virešiem vai no Virešiem līdz Apei pa A2, Jūs ikviens pārliecināsieties, cik veiksmīgi var izmantot zināšanu, resursu un pakalpojumu apvienošanu ikvienā no apmeklētajām vietām,” informē Smiltenes novada Kultūras un Tūrisma pārvaldes Kultūras jomas vadītāja Iveta Kovtuņenko.

“Atvērtās durvis Dižgaru ceļā” piedāvājumā ir izmantots vietējo resursu potenciāls (to var izmantot tūrismā, mācību procesā u.c.). Izzinot un iepazīstot rakstnieku un dzejnieku dzīvesstāstus, Jūs izmantosiet modernās tehnoloģijas, kuras virtuāli “atdzīvina” sen aizmirstus tēlus. Uzņēmēji piedāvās iegādāties vietējos ogu produktus, sulas, vitamīnu dzērienus, kuri tiek pārstrādāti un saglabāti, izmantojot vismodernākās ražošanas iekārtas un tehnoloģijas (SIA “Very Berry”). Trapenē un Gaujienā sajutīsiet dzejnieka O.Vācieša un komponista J.Vītola klātbūtni, iepazīsiet virtuālās realitātes sniegtās iespējas – “Tikšanās ar Jāzepu Vītolu” un interaktīvās ierīces, kuras veidojuši Vidzemes Augstskolas pasniedzēji. Savukārt Virešos varēsiet piedalīties radošās darbnīcās un izmēģināt sveču gatavošanu, izzināt stikla kausēšanas noslēpumus, kurus palīdzēs atklāt aktīvākie sabiedrības pārstāvji no biedrībām.

Šis ceļojums no pagātnes uz tagadni atklās, kā notiek intelektuālo un materiālo resursu apmaiņa ikdienas dzīvē. Jums tiek piedāvāta iespēja atpūsties, baudīt un izbaudīt jaunu, inovatīvu tūrisma produktu, mainot ierasto vidi un dodoties iepazīt!

Pasākuma programma pieejama šeit: http://innovation.vidzeme.lv/lv/pasakumi/2022-02-22/atvertas-durvis-dizgaru-cela.html