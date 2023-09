Vidzemes iekļaujošajā nedēļā atzīmēs dažādību, vienlīdzību un sapratni

No 25. – 30. septembrim Iekļaujošās nedēļas ietvaros sabiedrībai durvis vērs deinstitucionalizācijas procesā radītie sociālie pakalpojumi – dienas aprūpes centri, grupu dzīvokļi un specializētās darbnīcas, lai ļautu ielūkoties to darbībā, kā arī pavadīt laiku kopīgi ar to iedzīvotājiem. Pērn pasākumi Vidzemē pulcēja ap 500 interesentu, kas uzskatāms par nozīmīgu soli sabiedrības izpratnes veicināšanā. Alūksnē pasākums notiks 29. septembrī.

Iekļaujošā nedēļa ir pasākumu kopums, kas nedēļas laikā vienlaicīgi notiek vairākās vietās Vidzemē, kad ikviens var ielūkoties un mazliet vairāk izprast sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu ikdienu. Šo aktivitāšu mērķis ir vērst plašākas sabiedrības uzmanību uz līdz šim paveikto dažādu nepieciešamu pakalpojumu izveidē pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kas noris valstī īstenotā deinstitucionalizācijas procesa ietvaros.

Vidzemē to sadarbībā ar pašvaldībām kopš 2016. gada īsteno šī pasākuma iniciators – Vidzemes plānošanas reģions. Vairāku gadu garumā pašvaldības mērķtiecīgi strādājušas, attīstot sabiedrībā balstītus sociālos pakalpojumus, lai veicinātu cilvēku ar invaliditāti pilnvērtīgāku ikdienu. Joprojām sabiedrībā ne visi izprot šādu pakalpojumu darbību, tādēļ Iekļaujošās nedēļas laikā caur dažādām kopīgām un radošām nodarbēm gan bērniem, gan pieaugušiem tiek piedāvāts ikvienam uzzināt vairāk.

Septembra izskaņā paredzēti vairāk nekā 13 pasākumi dažādās vietās – Madonas, Cēsu, Valmieras, Alūksnes, Smiltenes, Gulbenes un Valkas novadā. Plānotas gan muzikālas, gan sportiskas, gan mākslinieciskas aktivitātes un kopīga laika pavadīšana.

Lai uzzinātu vairāk par katra tuvākajā apkārtnē notiekošajiem pasākumiem, aicinām aplūkot plānotos pasākumus un pievienoties aktivitātēs. Visi pasākumi vienkopus apkopoti vietnē ieklauj.vidzeme.lv.