Vidusskolēni aicināti piedalīties stipendiju konkursā “LVM Bioekonomikas skola”

Lai vairotu izpratni par meža resursu augošo lomu vides problēmu risināšanā, AS “Latvijas valsts meži” (LVM) sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru, SIA “Rīgas Meži”, AS “Latvijas Finieris” un biedrību “Zaļās mājas” jau sesto gadu organizē stipendiju konkursu vidusskolēniem “LVM Bioekonomikas skola”. Trīs kārtās jaunieši iepazīst, pēta dabā un risina jautājumus, kas saistīti ar inovatīvo bioekonomikas jomu. Pirmās konkursa kārtas uzdevumu – plakātu par koksnes biorafinēšanu un tās lomu bioekonomikā – vidusskolēni aicināti iesniegt līdz 31. janvārim.

Stipendiju konkursu veido trīs kārtas, kuras visas caurvij šī gada konkursa tēma – “Koksnes biorafinēšana.” Stipendiju konkursā aicināti piedalīties vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu skolēni un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi vecumā no 16 līdz 19 gadiem. Lai piedalītos stipendiju konkursa 1. kārtā “ATKLĀJ”, jauniešiem individuāli jārada plakāta skice par to, kas ir bioekonomika un kāda tajā loma koksnes biorafinēšanā, sasaistot to ar gada tematu “Koksnes biorafinēšana”. Skice līdz 2022. gada 31. janvārim jāreģistrē vietnē www.lvm.lv/bioekonomika.

Stipendiju konkursa 2. kārtā “IZPĒTI DABĀ” jaunieši dodas Bioekonomikas ekspedīcijā, lai iepazītu Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu – un gūtu ieskatu koksnes pārstrādes inovācijās sadarbībā. Savukārt konkursa 3. kārtā “RUNĀ” jauniešiem ir iespēja radīt līdz vienai minūtei garu video vēstījumu saviem vienaudžiem ANO Starptautiskajā Meža dienā, kas ik gadu tiek atzīmēta 21. martā.