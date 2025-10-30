Videokamera palīdz atklāt “šmucīgos” alūksniešus

Pirms kāda laika rezonansi izpelnījās raksts “Vai alūksnieši ir šmucīgi?”, kur zvanītāja uztraucās par alūksniešu reputāciju atkritumu apsaimniekošanas ziņā. Vai tiešām esot tik traki, ka “publiski jāmazgā veļa”, ja kādā namā bezatbildīgi iedzīvotāji nešķiro atkritumus. Viņa ieteica pakalpojuma sniedzējam tā vietā aktīvāk nodarboties ar sabiedrības izglītošanu. Alūksnes novada pašvaldības policijas inspektors Gints Teterovskis vēstī – jā, pilsētā ir problēmas atkritumu šķirošanas jomā un joprojām īpaši izceļas atkritumu šķirošanas konteineru vieta Siguldas ielā.
“Uz šo vietu iedzīvotāji joprojām turpina nest atkritumus, kas nav paredzēti ievietošanai šķirojamajos konteineros. Kļūst vēl trakāk – nes pat mēbeles un citus lielgabarīta atkritumus, kurus ne tikai nedrīkst likt šajos konteineros, bet pat fiziski tur nevar ievietot. Gadās pat datori, kas skaitās bīstamie atkritumi,” stāsta G. Teterovskis un atgādina, ka šķiroto atkritumu konteineros nedrīkst mest nešķirotus sadzīves atkritumus. Arī zemē pie konteineriem nedrīkst novietot nekāda veida atkritumus. “Ja tie ir šķirojamie, ko cilvēks novieto blakus, ja konteiners ir pilns, tad apsaimniekotājs tos savāks, taču citos gadījumos tā nedrīkst rīkoties,” piebilst inspektors.
Lai tiktu galā ar šo situāciju, pašvaldības policija Siguldas ielā uzstādījusi novērošanas kameru. “Kā zināms, videonovērošanas kameras pilsētā ir vairākas un to monitorēšana ir laikietilpīga, taču izdevās fiksēt personu, kura uz šķirojamo atkritumu izbēršanas vietu Siguldas ielā atnesa krēslus. Noskaidrojām, ka tā ir apkārtnes iedzīvotāja, un ir uzsākts administratīvā pārkāpuma process,” stāsta G. Teterovskis, norādot, ka videonovērošanu turpinās – ja ne šajā, tad citā vietā, jo citādi nevar panākt kārtību šajā jautājumā. Ne vienmēr var pierādīt – kas tieši atrodas necaurspīdīgā atkritumu maisā, bet ir gadījumi, kad viss ir kā uz delnas, un sods ir neizbēgams.
Diemžēl ne tikai Siguldas ielā, bet arī citviet novada teritorijā, izvedot šķiroto atkritumu konteinerus, atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums “Lautus vide” konstatējis, ka saturs tajos ir neatbilstošs – ir nešķirotu sadzīves atkritumu piejaukums, kam tur nav jāatrodas. “Atkritumu šķirošanas mērķis ir nodot pārstrādei tos atkritumu veidus, ko ir iespējams izmantot otrreiz, un samazināt nešķiroto atkritumu apjomu, lai arī iedzīvotājiem samazinātos maksa par atkritumu izvešanu. Diemžēl šādos gadījumos apsaimniekotāja piestādītais rēķins ir jāapmaksā visiem nama iedzīvotājiem,” uzsver inspektors.
Jautāts, kādēļ šāda situācija izveidojusies – vai tas ir informācijas trūkums vai kādas citas neērtības, G. Teterovskis skaidro, ka tā ir bezatbildība, jo informācijas ir pietiekami. “Informācija nav tālu jāmeklē, tā ir uz konteineriem! Lūdzam iedzīvotājus ievērot uz konteineriem uzlīmētās norādes, kurās skaidri rodama informācija, kāda veida atkritumus drīkst ievietot šķiroto atkritumu konteineros!” aicina pašvaldības policija. Tāpat likumsargi atgādina, ka lielgabarīta atkritumi jānogādā SIA “Lautus vide” eko laukumā Rūpniecības ielā 8F.
“Sodi ir pietiekami lieli – no 70 līdz pat vairākiem simtiem eiro. Līdz ar to ir daudz izdevīgāk iegādāties konteineru un noslēgt līgumu par atkritumu izvešanu, nekā slapstīties pa atkritumu izbēršanas vietām, mēģinot tur nelikumīgi atstāt savus atkritumus, un riskēt tikt pieķertam,” salīdzina inspektors.
