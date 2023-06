Videi kaitīgas preces nedrīkst dedzināt

Foto: SIA “Zaļā josta”

Ikdienā visbiežāk sastopamās videi kaitīgās preces ir izlietotas baterijas un

akumulatori, nolietotas riepas, kā arī atstrādātās smēreļļas. Neviena no

minētajām atkritumu pozīcijām nevar tikt izmesta kopā ar sadzīves atkritumiem

vai novietota līdzās atkritumu konteineriem, vai atstāta dabā – tās ir jānodod

utilizācijai speciālos videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos. Līgo svētku

periodā eksperti īpaši uzsver videi kaitīgo preču dedzināšanas riskus veselībai un

videi, atgādinot korektu videi kaitīgu preču atkritumu utilizēšanas kārtību.

Par to, kas ir videi kaitīgas preces, kā tās utilizēt un kāpēc tās nedrīkst dedzināt,

skaidro “Zaļā josta” pārstāve Signe Jānelsiņa.



Kas ir videi kaitīgas preces

Ik dienu Latvijā rodas ievērojams apjoms ar videi kaitīgu preču atkritumiem. Pārsvarā

tie rodas juridisku personu saimnieciskās darbības rezultātā, tomēr liela daļa šo

atkritumu rodas arī mājsaimniecībās. Piemēram, izlietotas baterijas un akumulatori,

kas sastopamas virknē mājsaimniecības elektroiekārtās. Ikvienam, kas savu auto un

citas tehnikas vienības kopj patstāvīgi, rodas nolietotas riepas, atstrādātas eļļas, eļļas

filtri, dažādas smēreļļas un to iepakojumi. Atkritumu apsaimniekošanas kārtība

nosaka, ka videi kaitīgās preces nedrīkst utilizēt kopā ar sadzīves atkritumiem – tie ir

jānodod pārstrādei speciālās šim nolūkam izstrādātās vietās un pieņemšanas punktos.



Videi kaitīgu preču utilizācijai izstrādāta īpaša kārtība

Izlietotu bateriju savākšanai no iedzīvotājiem izveidots plašs savākšanas tīkls.

Baterijas nodot pārstrādei var videi kaitīgo preču pieņemšanas punktos, speciālās

savākšanas tvertnēs, kas izvietotas bateriju tirdzniecības vietās un dažādās valsts un

pašvaldības iestādēs. Lielāka apjoma izlietoto bateriju utilizēšanai iespējams pasūtīt

bezmaksas izvešanu no uzņēmuma, sazinoties ar specializēto bīstamo atkritumu

apsaimniekotāju, piemēram, AS “BAO”. Publiski pieejamie izlietoto bateriju

pieņemšanas punkti apkopoti kartē https://www.atkritumi.lv/lv/karte/baterijas-un-

akumulatori/

Kā paredz Atkritumu apsaimniekošanas likuma jaunākie grozījumi, turpmāk riepu

ražotājs riepu tirdzniecības vai nomaiņas vietās nodrošina nolietoto riepu

pieņemšanu bez maksas vismaz tādā pašā apmērā, kādā persona iegādājusies riepas

šajā riepu tirdzniecības vai nomaiņas vietā. Riepu ražotājs riepu tirdzniecības vai

nomaiņas vietā, kā arī interneta tirdzniecības vietnē, kur riepas tiek piedāvātas

tirdzniecībai, ievieto informāciju par kārtību, kādā tas nodrošina nolietoto riepu

pieņemšanu. Ja riepu nomaiņu veic pašrocīgi, nolietotas auto riepas jānogādā

pārstrādei specialā videi kaitīgo preču pieņemšanas punktā. Sev tuvāko var sameklēt

vietnē https://www.atkritumi.lv/lv/karte/nolietotas-riepas/. Jāatceras, ka riepas bez

maksas vai par simbolisku maksu pieņem tikai no fiziskām personām un ierobežotā

daudzumā – līdz vienam riepu komplektam jeb 4 riepām gadā. Juridiskām personām

un nododot riepas vairumā, tiek piemērota maksa.



Atstrādātās smēreļļas ir videi kaitīgi atkritumi

Juridiskām personām radušās atstrādātās eļļas ir jāapsaimnieko likumā noteiktā kārtībā, noslēdzot līgumu par eļļu

savākšanu un utilizāciju ar specializēto bīstamo atkritumu apsaimniekošanas

uzņēmumu, kam ir licence šādu darbību veikšanai. Savukārt fiziskām personām, kas

auto eļļas maina paši, atstrādātās eļļas ir iespēja nodot bez maksas specializētos

bīstamo atkritumu nodošanas punktos, kuru darbību nodrošina pašvaldība. Sev

tuvākos var aplūkot kartē: https://www.atkritumi.lv/lv/karte/ella-un-ellas-filtri/

Videi kaitīgu preču dedzināšanas riski

Videi kaitīgas preces – riepas, eļļas – satur naftas produktus, kas sekmē šo atkritumu

degšanu. Izlietotu bateriju sastāvā esošās ķīmiskās vielas, iemetot tās ugunī, sprāgst

un deg ar krāsainām liesmām. Tomēr ir būtiski ielāgot, ka nevienu no videi kaitīgu

preču atkritumu veidiem nedrīkst dedzināt tam nepiemērotās iekārtās – mājas krāsnīs

vai kamīnā, mest ugunskurā vai grilā.

Sadedzinot atstrādātās eļļas tam nepiemērotās krāsnīs vai apkures iekārtās, atmosfērā

nonāk ievērojams siltumnīcefektu izraisošās gāzes CO 2 apjoms, kā arī virkne ar

kaitīgām un pat kancerogēnām vielām – hlors, broms, naftas produkti, policikliskie

aromātiskie ogļūdeņraži un citi ķīmiskie savienojumi.

Nolietotas auto riepas, sadegot, izdala sēra organiskos un neorganiskos savienojumus,

kam ir elpceļus kairinoša un smacējoša iedarbība, un ir īpaši bīstama astmas

slimniekiem. Arī izlietoto bateriju nonākšana ugunskurā ir nepieļaujama savas

bīstamības dēļ. Sadegot bateriju sastāvā esošajām skābēm un citām ķimikālijām,

bīstamie ķīmisko vielu savienojumi izgarojumu veidā nonāk gaisā un vēl daudzus

gadus saglabājas ugunskura pelnos un zemē. Šāda piesārņota ugunskura vieta vairs

nekad nebūs piemērota kartupeļu cepšanai. Turklāt, baterijām degot, to korpuss var

sprāgt un ķimikālijas var apdraudēt tuvumā esošos cilvēkus, radot smagus ķīmiskus

apdegumus.

Jāatceras, ka videi kaitīgu preču atkritumu dedzināšana apdraud dzīvo dabu

nekavējoties, ja dzīvās būtnes un cilvēks ieelpo kaitīgos dūmus un izgarojumus.

Savukārt piesārņotā augsne un ķimikālijas, kas nosēdušās uz tuvumā esošiem augiem

un nonākušas dzeramā ūdenī, pakāpeniski uzkrājas organismā, radot sākotnēji

šķietami nemanāmas, bet ilgtermiņā būtiskas sekas veselībai un pat ietekmēt nākamās

paaudzes.

Par konstatētu atkritumu dedzināšanu ir jāinformē pašvaldības policija. Par

neatbilstošu atkritumu apsaimniekošanu, tostarp dedzināšanu, var tikt piemērots

naudas sods – fiziskai personai līdz 1000 eur, savukārt juridiskai personai līdz 2800

eur.