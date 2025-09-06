Vidagā atver klientu apkalpošanas centru

Lai iedzīvotājiem nodrošinātu ērtāku piekļuvi valsts un pašvaldību pakalpojumiem, šonedēļ Smiltenes novadā svinīgi tika atklāti četri jauni Valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri, tostarp Virešu pagasta Vidagā (“Sikšņu skola”).
Jaunajos centros iedzīvotāji varēs saņemt plašu pakalpojumu klāstu – iesniegt dokumentus, izmantot e-pakalpojumus ar speciālistu atbalstu, kā arī attīstīt savas digitālās prasmes. Katrs no jaunajiem VPVKAC pārstāv savu pagastu, nodrošinot, ka tagad katrā Smiltenes novada pagastā ir pieejams vismaz viens šāds centrs.
Klientu centra izveidošana Vidagā bija gaidīts notikums, stāsta centra vadītāja Margarita Sarkangalve. Jau iepriekš pagasta iedzīvotāji risināja dažādus jautājumus bibliotēkā. “Vienmēr cilvēkam palīdzējām. Piemēram, ja jautājums nebija manā kā bibliotekāra kompetencē, sazinājos ar tuvāko klientu apkalpošanas centru Grundzālē, un, savstarpēji sūtot dokumentus, visu nepieciešamo paveicām. Darījām visu, lai cilvēks jautājumu varētu atrisināt tepat Vidagā, nevis braukt uz blakus pagastiem, piemēram, Grundzāli, Gaujienu vai pat Smilteni. Ne visiem ir transporta iespēja, un sabiedriskā transporta kustība nav ērta. Tāpēc esam ļoti priecīgi, ka tagad klientu apkalpošanas centrs ir arī Vidagā – varēsim palīdzēt tepat uz vietas. Vajadzība pēc tā bija liela, un pieprasījums būs,” stāsta M. Sarkangalve.
Atbilde katram jautājumam
Viņa iedrošina iedzīvotājus vērsties klientu apkalpošanas centros ar visdažādākajiem jautājumiem. “Ja sākumā nevarēsim palīdzēt, kopīgi sadarbojoties ar citiem speciālistiem, ikvienam jautājumam radīsim risinājumu. Ja es nezināšu, piezvanīšu kolēģim, kurš zinās. Ja arī viņš nezinās, parādīs virzienu, kur vērsties tālāk. Smejoties šo salīdzinām ar detektīvu darbu – meklēt un atrast. Bieži vien cilvēki saka, ka viņiem nav autentificēšanās rīka vai banku kodu kalkulatora, tāpēc dažus jautājumus nerisina. Tomēr arī šajā gadījumā varam palīdzēt pilnvaras veidā. Nav jāsatraucas, ja šo rīku nav, piemēram, ja pats nevar iesniegt slimības lapu pabalsta saņemšanai.”
Klientu apkalpošanas centrs darbu sāka šonedēļ otrdien, un pirmie klienti jau ir bijuši. Šoreiz gan nevis iesniegt dokumentus, bet interesējās par iespējām un pakalpojumiem, ko centrs piedāvās. “Daudzi vēl nezina par klientu apkalpošanas centra atvēršanu, tāpēc ir svarīgi vispirms sniegt informāciju par to,” saka M. Sarkangalve.
Iedzīvotājiem tuvāk
Klientu apkalpošanas centrs atvērts ar Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas un Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda atbalstu programmas “Pakalpojumu sniegšanas reformas atbalsts” projekta ietvaros. “Tas nozīmē, ka pašvaldībai nebija jāiegādājas aprīkojums un tehnika. Pagasts ir tikai un vienīgi ieguvējs no šī. Iedzīvotājiem vajadzīga iestāde pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, un šādi to nodrošinām. Klientu apkalpošanas centru izveide bibliotēkās, kā tas notiek visā valstī, ir pareizais risinājums,” uzsver M. Sarkangalve.
Klientu apkalpošanas centra darba laiks ir tāds pats kā bibliotēkai. M. Sarkangalve ir bibliotēkas vadītāja, atbild arī par pagasta novadpētniecības ekspozīciju “Mājvieta” un veic pagasta lietvedes pienākumus. Šiem pienākumiem pievienojies vēl viens – klientu apkalpošanas speciālists. “Pienākumi man ir vairāki, bet tas nesatrauc – strādāšu, un tad jau arī sanāks,” saka viņa.
