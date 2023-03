Veselības speciālisti dodas “atpakaļ uz savu skolu”

Lai veicinātu skolēnu izpratni par savu veselību un notiekošo apkārtējā vidē, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā 12. klašu skolēniem piedāvā izvēles kursu “Vide un veselība”. Indivīda veselību veido fiziskā, garīgā un sociālā veselība. Lai veicinātu skolēnu interesi par to, stiprinātu spējas kritiski izvērtēt dažādu informāciju, kas saistīta ar reālo dzīvi, un iegūtu pārliecību uzņemties atbildību par veselību, to saglabāt un uzlabot, jauniešiem reizi mēnesī organizē tikšanos ar medicīnas speciālistiem.

Akcijas “Atpakaļ uz savu skolu” ietvaros uz savu skolu aicināti dažādu medicīnas specialitāšu pārstāvji, kas iesaistīti veselības nozarē. Pie 12. klašu skolēniem jau paspējuši viesoties sertificēta fizioterapeite Arita Bērziņa, neiroloģe Jolanta Umure un RSU students, medicīnas darbinieks Ernests Mednis.

Arita Bērziņa iepazīstināja ar fizioterapeita darba specifiku, ar to, cik svarīgas ir regulāras ikdienas kustības, vingrošana, kā fizioterapija var palīdzēt cilvēkam pie muskuļu un locītavu sāpēm, kā var ārstēt slimības, kas saistītas ar kustību traucējumiem, kā arī ar fizioterapeitu darbības jomām pediatrijā, neiroloģijā, traumatoloģijā, sporta fizioterapijā, u.c. Nodarbību laikā tika apgūts arī vingrojumu komplekss kakla muskuļu stiepšanai, plecu un roku atslābinošie vingrojumi pēc ilgstoša darba pie datora vai kādas viedierīces. Jolanta Umure pastāstīja par savu ceļu no ģimnāzijas skolas sola līdz izvēlētajai specialitātei. Jauniešiem bija ļoti daudz jautājumu par neirologa darbu. Saruna notika par neiroloģiskiem traucējumiem un iemesliem, kas tos izraisa – infekcijas slimības, traumas, alkohola lietošana, insults, ģenētika. Ernests Mednis dalījās pieredzē par studiju gaitām, kas pieredzētas, ceturto gadu mācoties Rīgas Stradiņa universitātē, kā arī paralēli strādājot slimnīcās, šobrīd Alūksnes slimnīcas Uzņemšanas nodaļā. Ernesta mērķis bija likt jauniešiem aizdomāties, kā veidot veselīgas dzīves paradumus, kur viens no nosacījumiem ir ikdienas darba plānošana, kā rezultātā pie ļoti lielas slodzes iespējams izvairīties no lielā stresa, kas daudzus no mums pavada ikdienā. Ernests dalījās savās pārdomās par dzīvības vērtību un to, ka dzīve ir skarba, un ne visus cilvēkus iespējams izārstēt vai izglābt – medicīna nav visspēcīga, ar to jārēķinās.

Nākamajā mēnesī mūs gaida tikšanās ar kouču Daci Apsīti – Pīču, lai aizdomātos par saviem mērķiem un to sasniegšanas iespējām, apzinātu savas stiprās puses un pastrādātu pie savas izaugsmes.

Teksts un foto:Inese Ločmele, skolotāja