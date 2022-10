Vērš uzmanību uz nepietiekamu apgaismojumu

Iestājies gada tumšākais laiks, kad vairāk jāpiedomā par drošību uz ielām nepietiekamā apgaismojuma dēļ. Redakcija saņēma kādas autobraucējas ieteikumu uzrakstīt par to, ka Alūksnē pārejas nav pietiekami apgaismotas, un rosināt pašvaldības atbildīgos dienestus izvērtēt apgaismojuma palielināšanas iespējas.

“Laternām vajadzētu būt spilgtāk iedegtām vismaz pie gājēju pārejām, jo reāli šajā tumsā, braucot ar mašīnām, gājējus pie pārejām redzēt nav iespējams. Tikai mašīnu gaismas. Citreiz laternas pat deg pa dienu, tad jau to dienas devu var atvēlēt kādai vienai laternai pie pārejas,” redakcijai raksta alūksniete. Jautāta, kuras tieši pārejas būtu jāapgaismo vairāk, lasītāja atbild: “Kad laternas nav iedegtas, tad pilnīgi visas pārejas ir nedrošas, pat tās, kas ir uz tranzītielas. Braucot pa melnu pilsētu, mašīnas apžilbina viena otru, pa vidu pāreju vispār nevar redzēt – stāv kāds vai nē. Un, ja vēl būs taupības režīms, un kādas laternas izslēgs, tad vispār būs traki. Uzskatu – laternas jāieslēdz, tiklīdz sākt krēslot.”

Policija – ar tumsu ir jārēķinās

Arī Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Ziemeļvidzemes iecirkņa priekšniece Valda Gibala – Lesiņa vērtē, ka gājēju pārejas apgaismojumam jābūt pietiekamam. “Šajā gadalaikā nepietiekamus redzamības apstākļus rada ne tikai tumsa, kas iestājas agrāk, bet arī migla un spēcīgāks lietus. Par to jāatceras gan braucējiem, gan gājējiem. Ja gājēji ir tumšās drēbes, tad viņus ir ļoti grūti pamanīt pat uz šķietami apgaismotām pārejām. Gājēju pāreja nenozīmē to, ka gājējam ir absolūtā priekšroka šķērsot ceļu. Ielu var šķērsot tikai tad, kad gājējs pārliecinājies, ka autovadītājs viņu redz un grasās bremzēt. Taču pieredze rāda, ka ne vienmēr pamana, tādēļ labāk sekundi aizkavēties, par to pārliecinoties,” iesaka policijas pārstāve.

Viņa neieteiktu pašvaldībai taupīt uz apgaismojumu pie gājēju pārejām. “Protams, pilsētā var apsvērt dažādus ekonomiskākus apgaismes risinājumus, bet ne attiecībā uz gājēju pārejām. Te drošība ir pāri ekonomēšanas interesēm. Varbūt izslēgt vai samazināt apgaismojumu citviet,” tā V. Gibala – Lesiņa. Jautāta, vai drošības situāciju varētu uzlabot speciāli izbūvētais gājēju pāreju apgaismojums, policijas pārstāve stāsta, ka tāds ir vajadzīgs vietās, kur satiksmes plūsma sasniegusi lielāku intensitāti, kā arī būtu vēlams pie izglītības iestādēm. “Acīmredzot Alūksnē, projektējot ielas, tas ir izvērtēts un šāda vajadzība nav saskatīta,” komentē policijas pārstāve.

Ielu apgaismojumu ieslēgs ātrāk

Alūksnē gājēju pārejas ar laternām ir apgaismotas no abām ielas pusēm, tomēr ielu rekonstrukcijas projektos nebija uz tām paredzēts speciāls apgaismojums, norāda Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektors Ingus Berkulis. Viņš pateicas vērīgajiem laikraksta lasītājiem un piekrīt, ka vietās, kur pilsētā atrodas gājēju pārejas, ielu apgaismojums vakaros ir jāieslēdz ātrāk. “Pagājušajā nedēļā pats braucu vakarā pa pilsētu un konstatēju, ka, iestājoties krēslai, ir grūti pamanīt gājējus, vēl jo vairāk, ja pretī brauc cita automašīna. Apgaismojums vakaros jāieslēdz ātrāk, un šo jautājumu noteikti risināsim, jo tas nepieciešams arī skolēniem, kuri pēc mācību stundām skolā apmeklē interešu pulciņus vai mākslas un mūzikas skolu,” saka I. Berkulis. Viņš sola, ka spožāks apgaismojums kļūs arī uz tām gājēju pārejām ielās, kur samazināta pārējā ielas apgaismojuma intensitāte.

Sandra Apine, Aivita Lizdika