Vēl līdz 3. maijam var pieteikties mācībām pieaugušajiem digitālo prasmju apguvei

Foto: freepik.com

Ņemot vērā plānotās izmaiņas Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka attālināto mācību organizēšanas kārtību, pieteikšanās mācībām Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtā ir pagarināta līdz 3. maijam. Plānotās izmaiņas paredz iespēju īstenot izglītības programmu lielāko daļu attālināti, šādi sniedzot plašākas iespējas nodarbinātajiem no visas Latvijas apgūt vai pilnveidot savas digitālās prasmes.

Plānotie grozījumi Ministru kabineta noteikumos, kas nosaka attālināto mācību organizēšanas un īstenošanas kārtību, ļaus izglītības iestādēm īstenot 9. kārtā piedāvātās izglītības programmas arī attālināti. Izņēmums ir izglītības programmas ar DigComp apguves pamata līmeni 1, kur attālināti var īstenot ne vairāk kā 30% no izglītības programmas stundu skaita.

Mācību process pielāgots darbam

Projekta pēdējā pieteikšanās kārtā 197 izglītības programmās var apgūt digitālās prasmes no pamata līdz augstākam līmenim, izvēloties mācīties kādā no profesionālās pilnveides izglītības programmām, studiju moduļiem vai studiju kursiem. Izglītības programmām ir atšķirīgs mācību ilgums, tomēr mācību process tiek organizēts tādā veidā, lai sniegtu nodarbinātajiem iespēju pielāgoties darbam, mācoties darba dienu vakaros, brīvdienās vai jauktā veidā.

Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas sekmīgas apgūšanas mācību dalībnieki saņem valsts atzītu apliecību par profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi, savukārt studiju moduļa vai studiju kursa noslēgumā nodarbinātie saņem apliecību, kurā norādīts studiju kursa vai studiju moduļa apjoms kredītpunktos.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču jāņem vērā, ka vienlaicīgi iespējams mācīties tikai vienā izglītības programmā. Arī šajā, pēdējā uzņemšanas kārtā katrs mācību dalībnieks var pieteikties tikai vienai izglītības programmai. Augsta pieteikumu skaita gadījumā nodarbinātie vecumā no 45 gadiem ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni saņem priekšrocības uzņemšanā.

Atzinīgi novērtē iegūtās zināšanas

Mācībās pieaugušajiem iegūtās zināšanas augstu novērtē iepriekšējo kārtu mācību dalībnieki. Tā Kaspars Kalniņš, elektriķis pēc izglītības, izmantoja iespēju mācīties projektā divas reizes. Otrajā reizē Kaspars apguva izglītības programmu “Datu bāzes (projektēšana, vadība, datu atlase SQL)”.

“Rezultātā ieguvu daudz vairāk, nekā gaidīju,” atzīst Kaspars. Iegūtās zināšanas palīdzēja Kasparam virzīties uz priekšu pa karjeras kāpnēm. “Kopš mācību laika esmu nomainījis dažādus amatus, un katru reizi tie bija arvien augstāki un ar lielāku atalgojumu,” piemin vīrietis. Vienlaikus, apgūtā izglītības programma un zināšanu apliecinošs dokuments sniedza arī jaunas iespējas izglītības jomā. “Pateicoties iegūtajiem sertifikātiem ar kredītpunktiem varēju iestāties RTU maģistra studiju programmā “Biznesa informātika”, pie tam – budžeta vietā!” atzinīgi vērtē Kaspars.

Strādājošā līdzmaksājums – 10%

Apgūt vai pilnveidot digitālās prasmes projekta ietvaros ir iespējams ar 90 % līdzfinansējumu no ES un valsts, savukārt strādājošā līdzmaksājums ir 10% no mācību maksas. Tā, piemēram, profesionālās pilnveides izglītības programmās līdzmaksājuma summa ir sākot no 44,00 eiro, studiju kursos sākot no 18,00 eiro un studiju moduļos – no 72,00 eiro. Svarīgi, ka nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.

Pieteikties mācībām var strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar pabeigtu vai nepabeigtu izglītību, jaunie vecāki, kas atrodas bērna kopšanas atvaļinājumā un ir saglabājuši darba attiecības, kā arī strādājošie pensionāri.

Pieteikties kādai no 197 izglītības programmām var līdz 3. maijam. Mācību grupu komplektēšana plānota no 17. maija, un mācības notiks ne ilgāk kā līdz 31. oktobrim. Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī izglītības programmu saraksts ir pieejams mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.