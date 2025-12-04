Abonē! E-avīze
Vēl decembrī var iesniegt priekšlikumus jaunajam novada teritorijas plānojumam

08:33 04.12.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

185

Foto: freepik.com

Alūksnes novada pašvaldība turpina izstrādāt jaunu teritorijas plānojumu novadam. Teritorijas plānojums ir galvenais dokuments, kas nosaka novada teritorijas izmantošanas iespējas un attīstību ilgtermiņā.  Jaunā teritorijas plānojuma izstrādes gaitā iedzīvotājiem un uzņēmējiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus teritorijas plānojuma zonējuma maiņai, plānojot savu īpašumu izmantošanu nākotnes attīstības iespējām, aicina pašvaldība.

“Teritorijas plānojuma 1. redakcijas izstrāde tuvojas noslēgumam, un īpašniekiem vēl ir iespēja ietekmēt sava īpašuma izmantošanas noteikumus nākamajos gados. Ja ir nepieciešams mainīt zemesgabala zonējumu vai atļauto izmantošanu, aicinām līdz 19. decembrim iesniegt priekšlikumus. Pašreiz, kad teritorijas plānojums tiek izstrādāts, šādas izmaiņas veikt ir vieglāk. Ja kāds vēlēsies mainīt funkcionālo zonējumu tad, kad teritorijas plānojums jau būs apstiprināts un stājies spēkā, tas būs sarežģītāk – atbilstoši normatīvos aktos noteiktai procedūrai vajadzēs izstrādāt lokālplānojumu – atsevišķu detalizētu teritorijas plānošanas dokumentu,” uzsver Būvvaldes teritorijas plānotāja, plānojuma izstrādes vadītāja Vineta Incenberga.

Katram īpašumam teritorijas plānojumā ir noteikts atļautais izmantošanas veids un funkcionālais zonējums, no kā izriet arī attiecīgā zemesgabala apbūves nosacījumi. Šobrīd, gatavojot jaunu teritorijas plānojumu, visiem, kas plāno sava zemesgabala attīstību – investīcijas, apbūvi u. c., jāpārbauda, vai atbilstoši teritorijas plānojumam konkrētajā vietā plānoto ieceri ir iespējams īstenot. Ja nav, jāvēršas Būvvaldē ar priekšlikumu veikt izmaiņas jaunajā teritorijas plānojumā.

Ar šobrīd spēkā esošo teritorijas plānojumu var iepazīties pašvaldības tīmekļvietnē www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Teritorijas plānojums vai Latvijas vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi teritorijas plānojuma izstrādei iesniedzami:

  • klātienē vai pa pastu: Būvvaldē, Dārza ielā 11, Alūksnē, LV-4301,
  • elektroniski: buvvalde@aluksne.lv.

Ar sagatavoto teritorijas plānojuma 1. redakciju būs iespējams iepazīties un paust viedokli arī publiskās apspriešanas laikā, par kuru pašvaldība sniegs atsevišķu informāciju.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar teritorijas plānotāju Vinetu Incenbergu, rakstot uz e-pastu vineta.incenberga@aluksne.lv vai zvanot pa tālruņiem 64320931 vai 26122074.

Komentāri

