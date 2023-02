9.februārī no pulksten 09:30 līdz 15:30 NBS Kājnieku skolas pistoļu šautuvē Kolberģa ielā 2, Alūksnē, NBS Kājnieku skolas personālam notiks šaušanas apmācība ar pistoli GLOCK-17, šaušana ar kaujas munīciju notiks tikai šautuves teritorijā un atbilstoši visiem drošības standartiem. Aicinām iedzīvotājus ar izpratni izturēties pret notiekošajām aktivitātēm un nesatraukties, dzirdot šaušanas troksni.

Savukārt no pulksten 14:00 līdz 18:00 karavīri veiks militāro maršu no poligona “Lāčusils” līdz Kājnieku skolai. Ceļa posmā no Strautiņiem līdz Lāčplēša ielai 1 būs novērojama karavīru pārvietošanās kaujas formas tērpā, ar ekipējumu un ieročiem. Karavīru pārvietošanās laikā tiks veikta ceļu satiksmes drošības kontrole, iedzīvotāji tiek aicināti nesatraukties redzot karavīru pārvietošanos.