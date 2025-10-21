Abonē! E-avīze
Otrdiena, 21. oktobris
Urzula, Severīns
Veiks asfalta frēzēšanu Helēnas ielas posmā

10:32 21.10.2025

Aluksniesiem.lv redakcija

208

Foto: https://pixabay.com

Alūksnes novada pašvaldība informē, ka trešdien, 22. oktobrī, Helēnas ielas posmā no Jāņkalna ielas līdz Lielā Ezera ielai (sākot no Jāņkalna ielas), Alūksnē, SIA “RUBATE” uzsāks asfalta seguma virskārtas frēzēšanu. Plānotais darbu veikšanas periods ir 22.-23. oktobris.

Pašvaldība aicina vecākus, kas ar automašīnu ved bērnus uz un no PII “Pienenīte” rītos un vakaros, kā arī Alūksnes Sporta skolas audzēkņus, izmantot iespēju novietot auto kādā no tuvākajiem stāvlaukumiem (pie Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vai Alūksnes novada bibliotēkas).

Asfalta seguma virskārtas frēzēšana saistīta ar pašvaldības īstenoto projektu “Infrastruktūras izveide Alūksnē, Alūksnes novadā, 2. kārta”, kas paredz Helēnas ielas posma no Jāņkalna ielas līdz Dārza ielai, Blaumaņa ielas un Tirgotāju ielas no Blaumaņa ielas līdz Vidus ielai pārbūvi. Projekta īstenošanai pašvaldība saņem Taisnīgas pārkārtošanās fonda finansējumu uzņēmējdarbības attīstībai. Tā mērķis ir attīstīt drošu un ilgtspējīgu publisko infrastruktūru, uzlabojot piekļuvi esošām un potenciālām uzņēmējdarbības teritorijām.

Pašvaldība atvainojas un aicina ar sapratni izturēties pret īslaicīgām neērtībām!

Aluksniesiem.lv bloku ikona Komentāri

